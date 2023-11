Dreesens Appell: "Ich rufe die Klubs auf, sich sichtbarer zu machen"

Bei seiner ersten Jahreshauptversammlung als Vorstandsvorsitzender spricht Jan-Christian Dreesen im BMW-Park unter anderem über Marketingreisen, Auslandsvermarktung und das Konkurrieren mit der Premier League.

Am Podium bei der Jahreshauptversammlung: Jan-Christian Dreesen. IMAGO/Sven Simon

Von 2013 bis 2022 hatte er die Zahlen präsentiert, den Finanzbericht vorgestellt und Jahreshauptversammlung für Jahreshauptversammlung - mit Ausnahme 2015 und der Pandemie-Zeit - stetige Umsatzsteigerungen verkünden können. Das Wirtschaftsergebnis aus dem Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Rekordumsatz von mehr als 850 Millionen Euro, das ebenfalls noch unter die Finanzführung von Jan-Christian Dreesen fällt, verkündet diesmal sein Nachfolger Michael Diederich. Schließlich trat Dreesen bei dieser JHV erstmals als Vorstandsboss ans Rednerpult.

Vor den Mitgliedern dankte er seinem Vorgänger Oliver Kahn und begrüßte seinen Nachfolger, ehe er sich sportpolitischen Themen widmete. Genauer gesagt: den Marketingreisen nach Asien oder die USA. "Muss das wirklich sein?", fragt er rhetorisch und sagt: "Die Antwort ist simpel: Ja. Weil wir uns zeigen wollen. Und weil wir den Anschluss nicht verlieren dürfen. Damit wir international an der Spitze bleiben können, müssen wir auch attraktiv für neue Märkte im Ausland sein. Wir freuen uns mittlerweile weltweit über 4500 Fanclubs, über 340.000 Fanclub-Mitglieder. 80 Prozent unserer Social-Media-Nutzer kommen aus dem Ausland." Ein Beleg dafür, welchen Stellenwert das Ausland für die Bundesligisten hat.

Daher appelliert Dreesen auch an die restlichen Mitglieder von Deutschlands höchster Spielklasse. "Es gilt das Solidarprinzip - und zwar für alle", betont der 56-Jährige: "Es müssen alle bereit sein, neue Wege zu gehen, denn nur so kann die Bundesliga international wettbewerbsfähig bleiben. Wir müssen alle hart dafür arbeiten, die Erlöse aus der Auslandsvermarktung signifikant zu steigern. Die Sommer-Touren sind da nur ein kleiner Baustein, aber ich rufe alle Klubs auf, sich sichtbarer zu machen. In dieser Sommerpause waren nur der BVB und der FC Bayern unterwegs - das ist definitiv zu wenig. Solidarität ist keine Einbahnstraße."

"Wie sollen wir da noch mithalten?"

Exemplarisch nennt der Vorstandsvorsitzende der Bayern die Premier League. "Liverpool und Manchester City waren mit uns auf der Audi Summer Tour, weitere sechs Klubs haben in den USA ein Pre-Season-Turnier veranstaltet. Die Premier League nimmt aktuell schon über zwei Milliarden Euro pro Saison durch die Vermarktung außerhalb Englands ein - das ist das zehnfache der Bundesliga. Das zehnfache. Wie sollen wir da noch mithalten? Hinzu kommt, dass wir auf dem Transfermarkt mit Klubs konkurrieren, bei denen das Geld gefühlt aus der Steckdose fließt."

Dafür aber, und das betont Dreesen ebenfalls: "Es ist und bleibt aber eines unserer Alleinstellungsmerkmale, dass der FC Bayern als einziger unter den Topklubs in Europa weder einem Staat, einem Unternehmen oder einem Superreichen gehört, noch von einer Milliarden-Schuldenlast erdrückt wird. Darauf sind wir sehr, sehr stolz. Und so soll es auch in Zukunft bleiben." Wofür es im Münchner BMW-Park kräftig Applaus gab.

Den lautesten und längsten Beifall aber erntete Sven Ulreich. Die anwesenden Mitglieder feierten den Ersatzkeeper, als ihn Dreesen für seinen Einsatz als Vertreter von Manuel Neuer lobte. Die Münchner würden den Vertrag mit Ulreich gerne um ein weiteres Jahr verlängern.