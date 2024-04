Dreesen feiert "totgesagte" Bayern und hebt zwei Spieler hervor

In seiner Bankettrede an einem Ort mit Vorgeschichte schwärmte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen vom Auftritt der Bayern bei Arsenal - und von einem Duo besonders.

Mit einem beachtlichen Auftritt bei Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal haben die Profis des FC Bayern sich und ihren Vorgesetzten weitere unangenehme Diskussionen vorerst erspart - und auch Jan-Christian Dreesen die Arbeit erleichtert. Der Vorstandschef der Münchner durfte seine obligatorische Bankettrede nach dem 2:2 im Champions-League-Viertelfinalhinspiel am Dienstagabend mit einem Lächeln halten.

"Was soll ich sagen? Totgesagte leben länger - das ist, glaube ich, das Motto des heutigen Abends", sprach Dreesen im noblen Mannschaftshotel The Landmark. "Das war ein schwerer Monat, und was war das heute für ein Tag! Die Mannschaft hat ihr wahres Gesicht gezeigt, ein fantastisches, intensives Spiel abgeliefert. Ihr dürft wirklich stolz auf euch sein, das war ein mehr als ein verdientes 2:2."

Das wollen wir von euch, liebe Mannschaft, noch viel, viel öfter sehen. Dann muss sich jeder in Europa vor uns in Acht nehmen. Jan-Christian Dreesen

Wie von Sportvorstand Max Eberl eingefordert, habe die Mannschaft den FC Bayern "ehrwürdig vertreten", "unter besonderen Umständen" - ohne eigene Fans im Emirates - "bravourös" dagegengehalten "und dieses fantastische Ergebnis erzielt", so Dreesen weiter. "Wir sind uns alle einig, dass das heute vor allem eines war: eine Teamleistung. Jeder hat für den anderen gekämpft, das war richtig schön anzuschauen. Das hat große Freude gemacht. Das wollen wir von euch, liebe Mannschaft, noch viel, viel öfter sehen. Dann muss sich jeder in Europa vor uns in Acht nehmen."

Zwei Spieler hob Dreesen dennoch explizit hervor: Serge Gnabry, dem er nach langer Verletzungspause zu einem "fantastischen Tor" gratulierte, ob seiner später zugezogenen Oberschenkelverletzung aber auch "von Herzen" gute Besserung wünschte. Und Harry Kane, der seinen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1 "wahnsinnig cool" verwandelt habe. "Danke dafür, Harry!"

Auch wenn im Rückspiel am kommenden Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in München "noch mal ein ganz schweres Paket" warte, schielt Dreesen schon jetzt Richtung Finale. "Dieser Ort ist ein besonderer, wir haben ihn nicht ohne Grund ausgesucht", sagte er über das Hotel, in dem die Bayern 2013 den Champions-League-Titel gefeiert hatten. "Er soll uns daran erinnern, was uns hier vor mehr als zehn Jahren gelungen ist, und euch motivieren, diesen Geist wieder aufleben zu lassen." Das diesjährige Endspiel steigt am 1. Juni wie 2013 in Wembley.