Drees: VAR-Challenges für Trainer "durchaus denkbar"

VAR-Projektleiter Dr. Jochen Drees sieht in Deutschland eine Negativentwicklung beim Videobeweis. Bei "Was geht, Bundesliga?" zeigt er sich auch gegenüber innovativen Änderungen offen.

Dass der Videobeweis in der Bundesliga auf einem guten Weg ist, lässt sich nach zwölf Spieltagen der neuen Saison nicht gerade sagen, und das sagt auch der Verantwortliche beim DFB nicht. Dr. Jochen Drees, Leiter Technologie und Innovation der DFB Schiri GmbH und VAR-Projektleiter, zieht in der kicker-Sendung "Was geht, Bundesliga?" ein negatives Zwischenfazit.

"Insgesamt können wir mit dem Verlauf in dieser Saison nicht zufrieden sein", sagt Drees. "Es sind viele Fehler passiert, die wir in den letzten Jahren nicht hatten." Mit der "sehr prominenten Fehlentscheidung" bei Eintracht Frankfurts Heimspiel gegen Borussia Dortmund sei gerade das vergangene Wochenende "sehr turbulent" gewesen. Die Aufarbeitung beim DFB läuft.

"Eine Erwartungshaltung, die der VAR nicht erfüllen kann"

Für das Grundproblem hält Drees das vorherrschende Gefühl, dass es "mit Einführung des Videoassistenten keine Fehlentscheidung mehr" gebe. Doch "das ist eine Erwartungshaltung, die dieses Tool nicht erfüllen kann". Dazu sei es einfach zu sehr vom Faktor Mensch abhängig.

Drees erklärt: "Wir haben keinerlei Schwierigkeiten mehr, wenn es um faktische Situationen geht. Abseits diskutieren wir nicht mehr, Torerzielung diskutieren wir nicht mehr. Ball innerhalb oder außerhalb des Spielfelds nicht, ob das Foulspiel vor dem Strafraum, auf der Linie oder innerhalb erfolgt ist, nicht." Aber: "Wir haben die Schwierigkeiten in Situationen, die einer Bewertung unterliegen. Knifflig wird es immer, wenn es eine Interpretation beinhaltet. Also wenn ein Mensch eine Entscheidung treffen muss."

Obwohl der Wert des VAR für Drees "greifbar" ist ("Stand jetzt haben wir nahezu 50 korrigierte Fehlentscheidung"), ist er offen für grundlegende Veränderungen. Eine Einführung von Trainer-Challenges ähnlich wie in der NFL etwa ist für den Projektleiter "durchaus denkbar". Die Idee ist, dass der Videobeweis nur noch auf Geheiß eines beteiligten Trainers aktiv wird, und den Klubs pro Halbzeit eine gewisse Zahl solcher Überprüfungsmöglichkeiten zur Verfügung steht.

"Da können wir als Deutsche nicht sagen, wir machen das jetzt einfach mal"

"Das hieße aber dann, wenn die Mannschaft keine Challenge mehr hat, dass eventuell trotzdem eine klare Fehlentscheidung nicht mehr korrigiert werden würde", gibt Drees zu bedenken. "Das sehe ich als Schwäche, auch damit könnte man nicht alles ausmerzen." Zumal falsche Entscheidungen wie in Frankfurt genauso weiterhin möglich wären.

Außerdem müsste man "die Verantwortlichen der FIFA mit ins Boot holen", die nach Drees' Informationen "eine klare Ablehnung hinsichtlich der Challenge-Möglichkeit" hegt. "Da können wir als Deutsche nicht sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Aber es wäre aus meiner Sicht durchaus zu überlegen, ob das nicht mal einen Versuch wert ist."

In der aktuellen Sendung "Was geht, Bundesliga?" - jeden Donnerstagabend auf den kicker-Plattformen und bei Youtube abrufbar - erklärt Drees außerdem, wie die Kamera-Auswahl beim Videobeweis genau funktioniert, ob man den VAR einfach wieder abschaffen könnte und was in den letzten Jahren bei der Handspielregelung schiefgelaufen ist.