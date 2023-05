Drees: Trainer-Challenge hätte in Bochum geholfen

Die Diskussion um Challanges für Trainer hat seit der vieldiskutierten Fehlentscheidung im Spiel zwischen Bochum und Dortmund Fahrt aufgenommen. Auch Jochen Drees, VAR-Chef beim DFB, sieht Vorteile.

Statt seine Wut irgendwie loszuwerden, gibt BVB-Trainer Edin Terzic Schiedsrichter Sascha Stegemann den Auftrag, sich den Zweikampf zwischen Bruno Soares und Karim Adeyemi noch einmal in der Review Area anzuschauen: So oder so ähnlich hätte es am vergangenen Freitag beim Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund (1:1) laufen können, gäbe es Challenges für Trainer, also eine gewisse Zahl an Einspruchsmöglichkeiten wie etwa in der NFL.

Seit Stegemann bei Bruno Soares' klarem Foul an Adeyemi nicht auf Elfmeter entschieden und auch von seinem Videoassistenten Robert Hartmann kein Signal erhalten hatte, hat die Debatte um die Einführung von Challenges neu an Fahrt gewonnen. Und auch Jochen Drees steht dieser weiterhin nicht ablehnend gegenüber.

"In diesem konkreten Fall hätte eine Challenge wahrscheinlich verhindern können, dass es zu einer Fehlentscheidung kommt", sagte der DFB-Videobeweischef der Deutschen Presse-Agentur. Er sei gegenüber Neuerungen und Verbesserungen beim Thema VAR "grundsätzlich offen". Bereits im November hatte er in der kicker-Sendung "Was geht, Bundesliga?" gesagt, Challenges seien "durchaus denkbar".

Würde die FIFA überhaupt mitspielen?

Allerdings müsste man sich inhaltlich ausführlich mit Challenges auseinandersetzen, damit man nicht später bei der Umsetzung merke, "dass einzelne Aspekte nicht durchdacht worden sind", meinte Drees nun. Schiedsrichter Felix Brych hatte im Podcast "kicker meets DAZN" zu Wochenbeginn Bedenken geäußert, während etwa Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Köln, eine Einführung begrüßen würde.

"In den Vereinen und bei den verantwortlichen Trainern der Bundesligen wird das Thema nach unseren Erfahrungen durchaus kontrovers diskutiert", sagte Drees, der außerdem betonte, dass der DFB bei der Umsetzung an die Vorgaben der FIFA gebunden sei. Im November hatte Drees erklärt, der Weltverband hege nach seinen Informationen "eine klare Ablehnung hinsichtlich der Challenge-Möglichkeit".