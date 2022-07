"Drecksberg" verhindert Kämnas nächsten Coup

100 Meter fehlten Lennard Kämna zum Etappensieg. Allerdings hatten es diese 100 Meter auf dem "Drecksberg" in sich.

Lennard Kämna war auf der 7. Etappe seinem zweiten Tour-Etappensieg bereits ganz nah. Nur noch 100 Meter fehlten dem Profi vom Bora-hansgrohe-Team für den großen Coup. Doch diese letzten Meter auf der Super Planche des Belles Filles hatten es in sich: Auf der teils 24 Prozent steilen Schlussrampe gingen dem 25-Jährigen die Kräfte aus und er musste hilflos mitansehen, wie Tagessieger Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard und Primoz Roglic auf der Schotterpiste an ihm vorbeizogen. Am Ende blieb "nur" der vierte Platz.

"Es ist super schade, aber ich kann mir nichts vorwerfen. Ich hätte keine Sekunde schneller fahren können", sagte Kämna: "Es ist halt ärgerlich, dass wir diesen Drecksberg noch fahren müssen am Ende. Ich hätte mir gewünscht, dass das Ziel da vorne ist. Das wäre super gewesen." So verpasste der deutsche Zeitfahrmeister seinen nächsten Coup nach dem Erfolg beim Giro d'Italia auf denkbar knappste Weise.

Kämnas Teamkollege Maximilian Schachmann, der ihn bis zum Fuße des Schlussanstiegs unterstützt hatte, fand dennoch lobende Worte: "Lennard ist ein super Rennen gefahren und es ist ärgerlich, dass es nicht gereicht hat."

Staubig war es auf der Schotterpiste des Schlussanstiegs. picture alliance/dpa/BELGA

Kämnas Kapitän Vlasov fällt aus Top Ten

Doch die Niederlage auf den letzten 100 Metern blieb nicht der einzige Rückschlag für Bora-hansgrohe, denn Kapitän Alexander Vlasov konnte bereits früh nicht mehr folgen, verlor 1:39 Minuten auf Pogacar und fiel in der Gesamtwertung auf Platz 12 zurück. Damit dürfte das angestrebte Podium zur Mammutaufgabe für den Russen werden.

Ob nun womöglich Kämna die Kapitänsrolle übernimmt? "Das glaube ich nicht. Es ist natürlich ärgerlich für Alex. Ich denke, er hat den Sturz von gestern doll gemerkt. Das geht nicht spurlos an jemandem vorbei. Jetzt gucken wir mal, was wir die nächsten Wochen machen", sagte der junge Deutsche.

Das war der Renntag im Ticker | Ergebnisse in der Übersicht | Teams und Fahrer