"Dreckiger Sieg": Erleichterter Schwarz will sich von Ergebnis nicht täuschen lassen

Hertha-Trainer Sandro Schwarz geht trotz des ersten Heimsiegs in dieser Saison zum Teil kritisch mit der Leistung seiner Mannschaft ins Gericht - lobt aber die Moral.

Der späte Treffer von Wilfried Kanga versetzte beim 2:1 über Schalke 04 die Fans im Olympiastadion in Ekstase. Herthas Trainer Sandro Schwarz hatte bereits den zwischenzeitlichen Führungstreffer von Lucas Tousart ausgiebig bejubelt und dabei im Freudentaumel mit Stürmertrainer Vedad Ibisevic gar den Halt verloren.

Auch nach dem Spiel war dem 44-Jährigen anzumerken, dass ihm durch den ersten Heimsieg in der laufenden Spielzeit ein Stein vom Herzen gefallen war. "Das ist pure Erleichterung", fasste Schwarz vor den DAZN-Mikrofonen seinen Gemütszustand zusammen und fügte an: "In der Vergangenheit haben wir solche Unentschieden-Spiele oft abgegeben. Und deshalb brauchst du Erlebnisse wie heute."

Hertha habe den Druck vor dem Kellerduell gespürt

Von Anfang an habe man gegen Schalke das Bestreben der Herthaner gespürt, drei Punkte einzufahren - aber eben auch einen gewissen Druck. "Wir haben unter der Woche immer gesagt, dass wir das Spiel gewinnen wollen, haben dann aber auch gemerkt, dass wir es gewinnen müssen", sagte Schwarz. Bei einer Niederlage wären die Knappen an der Alten Dame vorbeigezogen.

Doch trotz all der Erleichterung verwies Schwarz darauf, dass längst nicht alles optimal lief. "Wir dürfen uns nicht blenden lassen vom Ergebnis", forderte der Fußballlehrer. "Wo wir kritisch sein müssen, ist, dass wir viel zu unsauber gespielt haben und keine richtigen Räume gefunden haben", mahnte Schwarz. Stattdessen habe Schalke es in der Mannorientierung "gut gemacht".

Hinten raus haben wir eine überragende Moral gezeigt nach dem Ausgleichstreffer. Sandro Schwarz

In einem "unfassbar schwierigen Spiel" sei es dann aber auch nicht nur auf fußballerische Kriterien angekommen. "Hinten raus haben wir eine überragende Moral gezeigt nach dem Ausgleichstreffer und sind glücklich, dass wir auch mal einen dreckigen Sieg einfahren konnten", bilanzierte Schwarz.

Auch der frühere Schalker Suat Serdar, der sich seit Sommer 2021 das Trikot der Hauptstädter überzieht, pflichtete den Worten seines Trainers bei: "Es war eines der schlechteren Spiele in dieser Saison, aber die Hauptsache sind die drei Punkte."