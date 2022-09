"Dreckiger Sieg", aber keine "wilde Sau" - Waldhof hadert trotz Dreier

Mannheims Festung Zuhause wurde auch am 9. Spieltag nicht gestürmt. Gegen Wiesbaden konnte die Elf von Christian Neidhart den fünften Dreier im eigenen Stadion einfahren, trotzdem wissen Coach und Stürmer, dass es auch auswärts besser laufen muss.

Fünf Spiele, fünf Siege und 9:3 Tore. Man könnte meinen, Waldhof Mannheim führt die Tabelle der 3. Liga an, doch die Auswärtsbilanz der Kurpfälzer bricht den Schein. Nur einen Punkt konnte die Neidhart-Elf auswärts ergattern - bei vier Partien. Zum Glück, für Waldhof, kam am Samstag der SV Wehen Wiesbaden nach Mannheim - 1:0 stand es am Ende.

"Wir wollen mal drei Punkt im Koffer mitnehmen"

Neidhart sprach nach dem Sieg die Auswärtsschwäche mit Humor an. Der 53-Jährige wird am 1. Oktober 54 und hätte einen Wunsch: "Da spielen wir in Osnabrück, da kann die Mannschaft mir mal ein Geschenk machen." Nichtsdestotrotz ist die Thematik für das Team nicht nur zum Lachen. "Wir wollen das natürlich abstellen und mal drei Punkte im Koffer mitnehmen", wurde Neidhart dann wieder etwas ernster.

Beim fünften Heimsieg machte es seine Mannschaft geschickt und überstand zu Beginn der Halbzeiten jeweils eine gute Phase der Gäste. Vielleicht auch, weil der 53-Jährige beim "hart erkämpften" Dreier vor der Partie Geduld gefordert hatte: "Gegen die schnellen Wiesbadener Stürmer kannst du nicht wilde Sau spielen." Man müsse gucken, dass aus einer vernünftigen Ordnung herausgespielt werden kann, so der Trainer.

... sonst sieht's nicht gut aus. Pascal Sohm über die Auswärtsbilanz

Sein Stürmer, Pascal Sohm, freute sich selbstredend über den Sieg, wusste aber nicht genau, ob er verdient war: "Es war ein dreckiger Sieg, würde ich behaupten. Ich glaube, es war ein ziemlich zerfahrenes Spiel mit vielen Zweikämpfen." Das Team habe sehr guten Willen gezeigt, doch für die Zukunft hat auch der 30-Jährige einen Wunsch: "Jetzt müssen wir auch auswärts mal gewinnen, sonst sieht's nicht gut aus."

Nach der Länderspielpause wartet am 1. Oktober (14 Uhr, LIVE! bei kicker) wie gesagt der VfL Osnabrück. Mit einem Sieg könnte die katastrophale Auswärtsbilanz aufgebessert und dem Trainer ein Geschenk gemacht werden.