Drechsler feiert Mihambo-Gold mit Champagner: "Habe fast geheult"

Das Weitsprung-Gold von Malaika Mihambo in Tokio hat bei den Olympiasiegerinnen Heide Ecker-Rosendahl und Heike Drechsler Freudentränen ausgelöst.

"Wahnsinn! Das hat mich richtig gefreut", sagte Ecker-Rosendahl, die 1972 in München triumphierte, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Drechsler, die 1992 in Barcelona und 2000 in Sydney in der Sandgrube siegte, sagte: "Einfach genial! Ich bin sehr gerührt und überwältigt."

Die 56-jährige Thüringerin hatte den Wettkampf in der europäischen Nacht in Finnland mit ihrem Ehemann Arto Bryggare angeschaut. "Wir werden mit einem Gläschen Champagner anstoßen. Ich bin sehr berührt, habe fast geheult", sagte sie dem SID. Via Instagram schickte Drechsler eine Videobotschaft an Mihambo: "Liebe Malaika, du hast es echt spannend gemacht. Das war ein richtiger Krimi. Herzlichen Glückwunsch zum Olympiasieg! Respekt, Respekt und Hut ab!" Mihambo hatte sich den Sieg erst mit dem letzten Sprung auf 7,00 Meter gesichert.

"Ich hatte schon geschlafen, bin aber wach geworden und habe auf die Uhr geschaut. Da dachte ich, das ist ein Zeichen", sagte Ecker-Rosendahl. Man habe Mihambo die Anspannung angemerkt, so die 74-Jährige aus Leverkusen. "Dass sie im letzten Versuch so einen raushaut, das hat mich gefreut. Mit 80.000 Zuschauern wäre das natürlich noch schöner gewesen."

Drechsler hofft, dass die Aussicht auf einen weiteren großen Erfolg dieses Mal wieder vor Publikum Welt- und Europameisterin Mihambo nach ihrem Olympiasieg motiviert. "Ich wünsche mir, dass sie jetzt nicht sagt, sie hat alles gewonnen, und ans Aufhören denkt", meinte sie. "Aber ich glaube das nicht, sie liebt diesen Sport." Die EM nächstes Jahr in München werde sie bestimmt reizen. "Sie soll jetzt jeden Moment genießen und sich feiern lassen", betonte Drechsler.