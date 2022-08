Draxler vor Unterschrift bei Benfica

Dass es in Paris trotz gültigem Vertrag keine Hoffnung auf Einsätze und damit auch keine Chance auf einen Platz im WM-Kader von Hansi Flick gibt, war seit Wochen klar. Jetzt hat Julian Draxler einen neuen Klub - er steht vor einem Wechsel zu Benfica Lissabon.

Für die Portugiesen ein echter Coup, für den 28-Jährigen ein attraktiver Ausweg aus der sportlichen Sackgasse. Einer, der Hoffnungen weckt. Trainer bei Benfica ist Roger Schmidt. Der Ex-Leverkusener hatte vor zwei Jahren seinerzeit in Eindhoven schon Mario Götze verpflichtet und ihm zu neuem sportlichen Glanz verholfen. Wiederholt sich Geschichte nun mit Julian Draxler?

Schmidt hatte zunächst Frankfurts Daichi Kamada im Visier, doch der Wechsel platzte. Am letzten Tag des Transferfensters könnte es nun ganz schnell gehen: Weltmeister Draxler soll noch am Mittwoch zum Medizincheck in Portugals Hauptstadt eintreffen.

Benfica hat unter Schmidt einen Traumstart mit vier Ligasiegen und der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League hingelegt und bietet Draxler damit eine attraktive Bühne - in der Königsklasse trifft er dann unter anderem auf seinen Ex-Klub Paris.