Draxler und Weigl geben keine Antwort

Der Auftakt 2022 ist der deutschen Nationalmannschaft gelungen. Aber es wurden noch viele Defizite deutlich. Ein Kommentar von kicker-Chefreporter Karlheinz Wild.

Einen guten Start in das wichtige WM-Jahr 2022 hatte Hansi Flick gegen Israel gefordert, und zumindest die nackte Statistik stimmte in diesem Test. Die deutsche Nationalmannschaft gewann mit 2:0 Toren. Die beiden Treffer resultierten aus zwei Standards, erst lenkte Kai Havertz einen Eckstoß David Raums in die kurze Ecke, ehe Timo Werner Ilkay Gündogans Freistoßhereingabe neben den kurzen Pfosten ins Netz stocherte. Weitere verheißungsvolle Möglichkeiten wurden von Havertz, Julian Draxler, Thilo Kehrer oder Thomas Müller nicht verwertet.

Insbesondere mit der Konsequenz in der Offensive hatte die DFB-Auswahl arge Probleme. Immer wieder wurde der Moment zum Abschluss verpasst (Draxler, Havertz), statt dessen die Situation in die Breite verlegt. Außerdem hielt Israels Keeper Ofir Marciano hervorragend.

Lasches Pressing - Schlotterbecks Bequemlichkeit

Ein weiteres taktisches Defizit stellte das lasche Pressing, vor allem vor der Pause, dar. Die Israelis konnten sich immer wieder gegen die hoch stehende deutsche Elf spielerisch befreien, mit kurzen Dribblings (Mohammed Abu Fani) und folgenden Diagonalpässen, auch mit Kombinationen, sogar über zehn Stationen (71. Minute). Da wurden die Gegner nicht entschlossen attackiert und die Räume nicht koordiniert geschlossen. Spieltaktisch ist da noch einiges zu präzisieren.

Diese Partie 1 im WM-Jahr sollte zudem für einige Spieler zum Casting mit Blick auf das Weltturnier werden. Debütant Nico Schlotterbeck gefiel mit einigen klugen Zuspielen in die Tiefe und diagonalen Schlägen, wurde in seiner Kernkompetenz, dem Verteidigen, allerdings nicht geprüft. Als er in der Nachspielzeit kurz pennte, verlor er den Ball - und es gab Elfmeter. Dennoch bleibt vom Freiburger Innenverteidiger ein positiver Eindruck. Und seine vom Bundestrainer diagnostizierte Bequemlichkeit - eigentlich zum Kopfschütteln bei einem solchen Talent mit dieser Perspektive - wird er sich schnell abgewöhnen müssen, wenn er mit zur WM will.

Draxlers Abschlussphobie

Der zweite Debütant, Anton Stach, durfte noch eine halbe Stunde mitmachen. Diese knappe Zeit kann aber keine Aufschlüsse geben über die WM-Perspektive des Mainzers, der ebenso den Typus Sechser darstellt wie Julian Weigl. Der frühere Dortmunder, mittlerweile bei Benfica Lissabon aktiv, durfte nach fünf Jahren wiederkommen, erledigte seinen Job solide - mehr aber nicht. Die Frage, ob er die Defensive im Zentralbereich mit seiner primär defensiven Orientierung stabilisieren kann, konnte dieses gut einstündige Comeback nicht beantworten. In jedem Fall sucht Flick für diesen Bereich, wo ein Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan oder Florian Neuhaus eher nach vorne ausgerichtet sind, eine solche Alternative.

Julian Draxler, der in einigen Momenten - Ballannahme, elegante Bewegungen in engen Räumen ­- sein besonderes Talent andeutete, konnte dennoch keine nachhaltige Werbung in eigener Person einreichen. Immer wieder verurteilte ihn seine augenscheinliche Abschlussphobie zu Querpässen, die zu Alibis verflachten.

Musialas starke halbe Stunde

Dieser Mangel befiel letztlich die gesamte Mannschaft, sogar Havertz oder Jamal Musiala, der nach der Pause, als er mehr aus der Tiefe des Mittelfelds und dort von überall loslegte, eine starke halbe Stunde präsentierte. Und Timo Werner, beim FC Chelsea das Sorgenkind, erzielte immerhin ein Tor.

So stand für die deutsche Mannschaft angesichts der Überlegenheit und ständigen Präsenz im letzten Drittel ein zu niedriges Ergebnis. Gegen diesen limitierten, komplett unterlegenen Gegner, der erst in der Nachspielzeit seine zwei Chancen hatte, hätte der Sieg viel deutlicher ausfallen müssen. Der 77. der FIFA-Weltrangliste war - gerade in der Offensive - ein extrem harmloser Herausforderer.

Am Dienstag im Spiel in den Niederlanden wird die Prüfung weitaus schwieriger werden.