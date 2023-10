Draxler träumt von Schalke-Rückkehr: "Gedanke, den ich in diesem Sommer hatte"

Julian Draxler (30) hat sich in diesem Sommer gegen eine weitere Station in Europa und für das finanziell lukrative Angebot aus Katar entschieden. Dass der Weltmeister in seiner Karriere gerne noch einmal zu Schalke zurückkehren würde, verhehlt er aber nicht.

An den 25. Januar 2011 wird sich Julian Draxler auch über zwölf Jahre danach noch bestens erinnern. In der Verlängerung des Pokal-Viertelfinals gegen den 1. FC Nürnberg wurde der damals 17-Jährige eingewechselt - und traf technisch anspruchsvoll zum umjubelten 3:2-Endstand. Der Rest ist Geschichte.

Am 31. August 2015 war das auch Schalke 04, weil sich Draxler für den umstrittenen Wechsel zum VfL Wolfsburg entschied. Später sprach er in einem Interview von einer "Business-Entscheidung" und gab Einblick in besondere Situationen bei Familienfesten. Sportlich suchte Draxler eher vergeblich sein Glück, über Wolfsburg ging es nach Paris und Lissabon, wo ihm zu selten eine Hauptrolle zukam.

In diesem Sommer jagten sie ihn bei PSG vom Hof. "Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die Entscheidung schon vorher stand. Also von weiter oben, von der sportlichen Führung, dass da aus finanzieller Sicht Platz geschaffen werden sollte für andere Spieler", sagt Draxler mit etwas Abstand in einem "Sky"-Interview.

"Es kommt natürlich immer ein bisschen auf den Zeitpunkt an"

Bei seinem Katar-Wechsel spielte der finanzielle Aspekt nun eine "wichtige Rolle", daraus macht Draxler erst gar kein Geheimnis. Für einen weiteren Transfer innerhalb Europas habe "die letzte Überzeugung gefehlt". Doch bei einem ganz speziellen Verein könnte Draxler in der Zukunft noch einmal schwach werden.

Für Schalke nochmal in der Arena aufzulaufen, wäre natürlich ein Traum. Julian Draxler

"Den Gedanken, irgendwann nochmal für Schalke die Fußballschuhe zu schnüren, der ist nach wie vor in meinem Kopf und den habe ich auch noch nicht aufgegeben", stellt der Mittelfeldspieler klar: "Es kommt natürlich immer ein bisschen auf den Zeitpunkt an und wie die generelle Situation ist. Aber für Schalke nochmal in der Arena aufzulaufen, wäre natürlich ein Traum. Das war ehrlicherweise auch ein Gedanke, den ich in diesem Sommer hatte."

In Doha hat Draxler einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2025 unterschrieben. Erfüllt er diesen, wäre er 31 - und bereit für eine Rückkehr nach Gelsenkirchen?