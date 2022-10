Draxler fehlte Benfica gegen Juve - und auch darüber hinaus?

Julian Draxler fehlte am Dienstag im Aufgebot von Benfica Lissabon. Der Nationalspieler steht auch darüber hinaus dem portugiesischen Rekordmeister wohl nicht zur Verfügung.

Wie portugiesische Medien berichten, soll sich Draxler am vergangenen Wochenende beim 1:0-Sieg Benficas über den Doublesieger FC Porto eine Verletzung an der Rückseite des linken Oberschenkels zugezogen haben. Dem 29-Jährigen drohen rund zweieinhalb Wochen Pause.

Draxler spielt in dieser Saison auf Leihbasis von PSG für SL Benfica, sein Start verlief aber holprig. Bisher kam er nur einmal in der nationalen Liga über die volle Distanz zum Einsatz, dreimal wurde er ein- und zweimal ausgewechselt. In der Champions League kam er bisher dreimal zum Zug. Benfica hat sich durch das 4:3 gegen Juventus Turin in der Gruppe H vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert.

Draxler soll laut Informationen der "Bild" auf der provisorischen Liste für die WM 2022 stehen, die Bundestrainer Hansi Flick und der DFB am Montag der FIFA übermittelt haben. Nur Spieler, die auf dieser Liste stehen, können für den maximal 26 Spieler umfassenden WM-Kader ausgewählt werden. Sein Aufgebot will Flick am 10. November verkünden.