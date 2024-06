Draper zieht ins Finale von Stuttgart ein

Jack Draper steht im Finale des ATP-Turniers in Stuttgart. Der britische Tennisprofi gewann das Halbfinale gegen Brandon Nakashima 6:3, 6:3.

Mit dem Erreichen des Endspiels wandelt der britische Tennisprofi Jack Draper in Stuttgart auf den Spuren des zweimaligen Wimbledonsiegers Andy Murray. Der 22-Jährige gewann am Samstag sein Halbfinale gegen den gleichaltrigen Brandon Nakashima souverän 6:3, 6:3. Als erster Brite neben Murray, der 2022 sein Endspiel in Stuttgart verlor, spielt Draper um den Titel.

Im Viertelfinale des Rasenturniers am Freitag hatte Draper auch dank 31 Assen den amerikanischen Titelverteidiger Frances Tiafoe besiegt. Einen Tag später schlug er zwar nur 13 Asse, glänzte aber dennoch mit seinem unangenehmen Linkshänder-Aufschlag und stellte Nakashima vor Probleme. Bei 5:2 im zweiten Satz musste Draper noch einen kurzen Schreckmoment überstehen, als er auf dem Rasen ausrutschte. Dann machte der Weltranglisten-40. bei eigenem Aufschlag seinen Sieg perfekt, passenderweise mit einem Ass beim ersten Matchball.

Am Montag steigt Draper erstmals zur britischen Nummer eins auf

Drapers Endspiel-Gegner wird der Sieger des italienischen Halbfinal-Duells zwischen dem zweimaligen Stuttgart-Champion Matteo Berrettini und Lorenzo Musetti. Am Montag wird Draper in der Tennis-Weltrangliste einige Plätze nach vorn klettern und erstmals die britische Nummer eins.

Der Sauerländer Jan-Lennard Struff war am Freitag als letzter verbliebener deutscher Teilnehmer zu seinem Viertelfinale gegen Nakashima wegen einer Erkrankung nicht angetreten. Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev sagte seinen zunächst zugesagten Start kurz nach dem verlorenen French-Open-Finale in Paris ab und wird in der kommenden Woche am Rasenevent im westfälischen Halle antreten. Das Stuttgarter Turnier ist mit 812 235 Euro dotiert.