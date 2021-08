Dramatisches Weitsprung-Finale - Grieche Tentoglu siegt mit Maßarbeit

Beide Leichtathletik-Entscheidungen am Montagmorgen hatten es in sich. So fand der Weitsprung der Männer erst auf dem letzten Drücker eine Entscheidung. Über die 100 m Hürden der Frauen wurde es historisch.

Keine 24 Stunden nach dem olympischen Hochsprung endete auch das Weitsprung-Finale dramatisch. Erst im sechsten und letzten Versuch flog der griechische Europameister Miltiadis Tentoglou, der bis dahin Vierter war, auf 8,41 m und egalisierte damit die Weite des seit dem dritten Durchgang führenden Kubaners Juan Miguel Echevarria.



Weil Tentoglou aber mit 8,15 den um sechs Zentimeter besseren zweitbesten Versuch im Vergleich mit Echevarria vorzuweisen hatte, lag der Grieche an der Spitze. Mit dem letzten Sprung der Konkurrenz wollte Echevarria noch einmal kontern, musste den Anlauf jedoch angeschlagen abbrechen. Bronze ging an Echevarrias Landsmann Maykel Masso (8,21).

Heinle hadert mit "ziemlich kaputtem" Muskel

Der deutsche Meister Fabian Heinle (Stuttgart) kam in seinem ersten olympischen Finale stark angeschlagen nicht über den zwölften und letzten Platz (7,62) hinaus. "Ich habe mehr gegen meinen Körper als gegen die Gegner gekämpft", sagte Heinle, dessen Adduktor-Muskel im Sprungbein "ziemlich kaputt" gewesen sei. Alle Künste der Physiotherapeuten halfen am Ende nichts. Im ersten Sprung reichte es gerade für 5,18 Meter, den zweiten landete er bei 7,57 Metern und der dritte mit 7,62 Metern reichten nicht für drei weitere Finalversuche.



Weltmeister Tajay Gayle aus Jamaika hatte sich in der Qualifikation am Knie verletzt und kam im Finale nicht über Platz elf (7,69) hinaus.

100 m der Frauen: Camacho-Quinn siegt historisch

Die zweite Entscheidung am japanischen Morgen fiel im Hürdensprint der Frauen. Jasmine Camacho-Quinn gewann dabei die zweite olympische Goldmedaille in der Geschichte Puerto Ricos und die erste für die Karibikinsel in der Leichtathletik.

Fünf Jahre nach dem Olympiasieg von Tennisspielerin Monica Puig in Rio setzte sich die 24-Jährige im Finale über 100 m Hürden in 12,37 Sekunden vor Weltrekordlerin Kendra Harrison aus den USA (12,52) durch. Bronze ging an Megan Tapper aus Jamaika (12,56).



Camacho-Quinn, die nie zuvor eine Medaille bei einer großen Meisterschaft gewonnen hatte, war im Halbfinale in 12,26 Sekunden überraschend zu einem olympischen Rekord gelaufen und hatte Harrisons Weltbestmarke nur um sechs Hundertstel verfehlt.