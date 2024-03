Dramatisches Finish: TSG A-H Bielefeld holt Remis bei MT Melsungen II

Im direkten Duell in der 3. Liga Nord-West hat sich die TSG A-H Bielefeld einen Zähler beim direkten Tabellennachbar der MT Melsungen II erkämpft. Spielentscheidend war am Ende Torwart Dennis Doden.

Am späten Sonntagnachmittag stand für die TSG A-H Bielefeld das Duell gegen den hessischen Tabellennachbarn MT Melsungen II an. Die Ostwestfalen konnten dabei mit vollem Kader nach Nordhessen reisen.

Obwohl die Hausherren einen besseren Start erwischten und nach acht Minuten mit 4:1 führten, zeichnete sich schon in diesen ersten Minuten ab, wer in diesem Spiel entscheidende Personalien sein werden. Auf beiden Seiten konnten die Torhüter von Beginn an mit spektakulären Paraden glänzen. Diese Paraden von Dennis Doden führten dann auch dazu, dass die TSG den Rückstand vom Beginn schnell wieder aufholen konnte, sodass Alexander Engelhardt und Jan Pretzewofsky mit drei Toren für die Bielefelder in Folge bereits in der 14. Spielminute die 5:6 Führung für die TSG erzielen konnten.

Darauf folgte eine Auszeit der Melsunger und ein ausgeglichenes Spiel bis zur Halbzeit. In dieser Phase konnte sich keine Mannschaft mit mehr als einem Tor in Führung bringen und zur Halbzeit stand es 13:13. Nach acht frei vorm Tor verworfenen Bällen in der ersten Halbzeit haderten die Gäste mit der eigenen Ausbeute, allerdings konnte der TSG-Keeper Doden auch schon zehn Paraden aufweisen und spielte damit eine überragende erste Halbzeit.

Doden hält den entscheidenden Ball

Nach der Halbzeitpause unterliefen den Gästen zu viele technische Fehler und auch im Abschluss war ihnen die Unsicherheit deutlich anzumerken. In dieser Phase gelang es den Hessen, sich über die Zwischenstände von 16:15 (35.min), 19:16 (40.min) und 23:18 (46.min) eine 5-Tore Führung herauszuspielen.

Dann allerdings zeigte die Mannschaft von Trainer Niels Pfannenschmidt ihre Moral, kämpfte tapfer und konnte schließlich auch die Wende herbeiführen. Die taktischen Mittel des Trainers machten es den Bielefeldern in der Offensive mit dem siebten Feldspieler und in der Defensive mit einer offensiveren 3-2-1- oder 4-2-Abwehr ebenfalls ein Stück leichter.

Angeführt von Kapitän und Leader Dominik Waldhof, der vor allem in dieser Phase viel Verantwortung übernahm, kämpfte sich die TSG fünf Minuten vor Schluss wieder auf ein Tor heran (25:24). Durch zwei Tore von Jan Waldgenbach gingen die Hausherren nochmal zum 27:25 mit zwei Toren in Führung.

In einem Finale, was nichts für schwache Nerven war, konnte dann allerdings Malik St. Claire den Anschlusstreffer erzielen. Beim Stand von 27:26 nahm Pfannenschmidt 41 Sekunden vor Schluss eine Auszeit. Mit Erfolg: René Mihaljevic markierte den Treffer zum 27:27. Es waren allerdings immer noch 34 Sekunden auf der Uhr und auch der Melsunger Trainer nahm noch eine Auszeit. Dennis Doden parierte jedoch ein weiteres Mal entscheidend, der Nachwurf klatschte ans Aluminium.

So stand am Ende ein 27:27 auf der Anzeigetafel. Vor der Osterpause belegt die TSG A-H Bielefeld somit den achten Tabellenplatz und hat ein Punktekonto von 19:27 Punkten. Die Melsunger Zweitvertretung rangiert punktgleich auf Rang neun.

"Sie können richtig stolz sein"

"Ein gefühlter Sieg für uns! Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft", resümierte Bielefelds Trainer Niels Pfannenschmidt nach der Partie: "Dass wir das noch geschafft haben und hier noch einen Punkt mitgenommen haben, fühlt sich wirklich wie ein Sieg an. Wir haben es geschafft diese Phase, die wir in den anderen Spielen auch hatten, zu überbrücken und es am Ende doch noch zu machen. Ich hoffe das hat jetzt eine Signalwirkung für die restlichen Spiele, dass wir merken, das geht."

Weiter führte er aus: "Im Spiel hat man schon noch gesehen, dass in den Köpfen noch Verunsicherung ist, im Wurf oder im eins gegen eins. Und das dann noch so zu schaffen ist wirklich richtig toll, deswegen ein großes Kompliment an die Jungs. Sie können richtig stolz sein."

"Wir sind gar nicht schlecht reingekommen, aber haben einfach zu viel frei vor verworfen. Relativ früh haben wir dann mit dem Sieben-gegen-Sechs zurück ins Spiel gefunden und können zur Halbzeit sogar eigentlich führen", analysierte der Trainer weiter: "Nach der Halbzeit kam leider wieder die Phase mit vielen technischen Fehlern und damit kam auch die Unsicherheit wieder. Nach der Umstellung auf eine Mischung aus einer 3-2-1- und einer 4-2-Deckung haben wir uns wieder langsam rangerobbt. 40 Sekunden vor Schluss haben wir das Sieben-gegen-Sechs dann nochmal auf den Punkt gespielt und dann alles in die Deckung geworfen. Dann hält Dennis, der ein überragendes Spiel gemacht hat, den Ball und der Nachwurf geht an den Pfosten."

MT Melsungen II - TSG A-H Bielefeld: 27:27 (13:13)

MT Melsungen II: Jannik Büde, Jan Lasse Herbst (1) - Carl Beck, Leon Stehl (1), Jan Grolla (2), Manuel Hörr (6), Jona Rietze, Ben Backhaus, Ben Beekmann (1), Merlin Kothe, Jan Waldgenbach (4), Tom Wolf (1), Rene-Daniel Andrei (2), Florian Weiß (3), Florian Drosten (5), Marcell Attila Markos (1)



TSG A-H Bielefeld: Bastian Räber, Dennis Doden - Nerdin Vunic (6), Jannis Tom Heidemann, Jacob Broyer (1), Simon Vormbrock, Alexander Engelhardt (3), Nils Strathmeier (1), Malik St. Claire (3), Jan Pretzewofsky (5), Dominik Waldhof (2), Alexej Demerza (1), Rene Mihaljevic (5), Rene Plaß, Florian Schöße



Zuschauer: 120

Schiedsrichter: Zeki Kaplan / Benjamin Scheld

Strafminuten: 4 / 4