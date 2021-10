Dramatisches Finish: Magdeburg steht jetzt bei 18:0

Der SC Magdeburg hat seine beeindruckende Siegesserie in der Handball-Bundesliga mit einem schwer erkämpften Erfolg weiter ausgebaut.

Der Klubweltmeister setzte sich am neunten Spieltag gegen den HC Erlangen nach einem dramatischen Ende mit 28:27 (16:13) durch und bleibt damit ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Magdeburgs Omar Ingi Magnusson, mit sieben Treffern am Ende bester Torschütze seiner Mannschaft, verwandelte mit der letzten Aktion einen Siebenmeter und sorgte für den durchaus glücklichen Sieg gegen tapfer kämpfende Mittelfranken. Für den HCE machten Nico Büdel und Simon Jeppsson je fünf Tore.

Erster Verfolger bleiben die Füchse Berlin. Die Hauptstädter, die ebenfalls noch kein Spiel verloren haben, gewannen bei Pokalsieger TBV Lemgo Lippe mit 28:27 (17:13) und bleiben einen Punkt hinter den Magdeburgern. Rückraum-Shooter Lasse Andersson ging mit acht Toren beispielhaft voran. Für den TBV machte Tim Suton sechs Treffer.

Dreher zum Göppinger Ausgleich

Die SG Flensburg-Handewitt hingegen kassierte den nächsten Dämpfer. Der Vizemeister kam im Verfolgerduell bei Frisch Auf Göppingen nicht über ein 30:30 (16:16) hinaus und geht mit 10:6 Punkten in die Länderspielpause. Göppingen liegt bei 11:7 Zählern. Zwar brachte Rückraumspieler Mads Mensah die SG 23 Sekunden vor dem Ende in Führung, doch Göppingens Jon Lindenchrone traf sieben Sekunden vor dem Schlusspfiff per Dreher von Rechtsaußen zum verdienten Ausgleich. "Das hat er cool gemacht und es war vermutlich seine einzige Option aus diesem Winkel", lobte Mensah seinen Gegenspieler bei "Sky".

Außerdem feierte die HSG Wetzlar, bei der Lenny Rubin acht Treffer beisteuerte, einen 35:34 (21:16)-Erfolg gegen TVB 1898 Stuttgart. Das Spiel zwischen Aufsteiger HSV Hamburg und der MT Melsungen wurde wegen eines medizinischen Notfalls im Zuschauerbereich abgebrochen.

SC Magdeburg - HC Erlangen 28:27 (16:13)

Tore für Magdeburg: O. I. Magnusson 7/5, M. Damgaard 6, G. T. Kristjansson 3, Mertens 3, O'Sullivan 2, Saugstrup 2, Bezjak 1, Gullerud 1, Hornke 1, Smits 1, Ph. Weber 1

Tore für Erlangen: Büdel 5/1, Jeppsson 5, Sellin 5, Bissel 4, S. Firnhaber 3, Leban 2, Metzner 2, Överby 1

Schiedsrichter: Mirko Krag (Frankfurt/M.)/Marcus Hurst (Oberursel)

Zuschauer: 4253

Strafminuten: 6 / 10

Disqualifikation: - / Överby (51.)

TBV Lemgo Lippe - Füchse Berlin 27:28 (13:17)

Tore für den TBV: Suton 6, Carlsbogard 4, Elisson 4, Schagen 4, Hutecek 3, Zerbe 3/2, Timm 2, Guardiola 1

Tore für Berlin: Andersson 8, Lindberg 4/1, Michalczik 4, Marsenic 3, Holm 2, Lichtlein 2, Matthes 2, Wiede 2, Koch 1

Schiedsrichter: Fabian Baumgart (Altenheim)/Sascha Wild (Elgersweiher)

Zuschauer: 3318

Strafminuten: 4 / 6

Disqualifikation: - / -

HSG Wetzlar - TVB Stuttgart 35:34 (21:16)

Tore für Wetzlar: Rubin 8, Nyfjäll 6, Mirkulovski 4, Cavor 3, Forsell Schefvert 3, Holst 3/2, Mellegard 3, Weissgerber 2, Fredriksen 1, Kusan 1, Srsen 1

Tore für Stuttgart: Zieker 7/5, Jer. Müller 6, Pfattheicher 6, V. Kristjansson 4, Peshevski 4, Hanusz 3, Lönn 2, Röthlisberger 1, Schulze 1

Schiedsrichter: Marijo Zupanovic (Berlin)/Martin Thöne (Berlin)

Zuschauer: 2509

Strafminuten: 10 / 4

Disqualifikation: - / -

Frisch Auf Göppingen - SG Flensburg-Handewitt 30:30 (16:16)

Tore für Göppingen: Heymann 7, Lindenchrone Andersen 6, Gulliksen 5, Kneule 4, Schiller 4/3, Bagersted 2, Kozina 1, Zelenovic 1

Tore für Flensburg: Wanne 7/4, Svan 6, Golla 5, Einarsson 3, Gottfridsson 3, Hald 3, Larsen 3

Schiedsrichterinnen: Tanja Kuttler (Meckenbeuren)/Maike Merz (Meckenbeuren)

Zuschauer: 3500

Strafminuten: 4 / 2

Disqualifikation: - / -