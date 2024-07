Dramatisches Finale: U16-Juniorinnen verlieren im Shootout

Erst im Finale musste die deutsche U16-Nationalmannschaft die erste Niederlage bei den European Open im schwedischen Göteborg einstecken. Selbst nach Verlängerung und 70 gespielten Minuten stand dabei kein Sieger fest. Im Shootout musste sich Deutschland gegen die Schweiz mit 31:34 (16:14, 26:26, 30:30) geschlagen geben.

„Es war genau das Spiel, das wir erwartet hatten. Die Schweiz hat sich sehr gut in das Turnier hineingesteigert. Wir sind stolz auf unsere Mädels. Das lassen wir uns auch durch die knappe Niederlage nicht nehmen", bilanzierte DHB-Talentcoach Carsten Klavehn nach dem Finale.

Die deutsche U16-Auswahl erwischte dabei zunächst den besseren Start, führte nach zwölf Minuten mit 7:4. Nach einer Schweizer Auszeit schafften es die Gegnerinnen besser, Durchbrüche durch die deutsche Abwehr zu erzielen. Beim 9:9 glichen die Schweizerinnen aus, eine gegnerische Führung ließ Deutschland aber nicht zu und verteidigte gerade in den Situationen, in denen das Spiel hätte kippen können, mit allem, was es hatte.

Nach einer zwischenzeitlich wieder bis auf vier Treffer ausgebauten Führung (15:11) konnte die Schweiz bis zur Halbzeitpause auf 16:14 heran. Auch nach der Pause konnte der spätere Turniersieger sich weiter herankämpfen und erzielte in der 36. Minute den Anschlusstreffer zum 18:19. Danach unterbanden die Deutschen drei Angriffe zum möglichen Remis. Zweimal parierte Louisa Werner, einmal spitzelte Katharina Bär den Ball weg.

In die Verlängerung gerettet

Gegen das 22:22 war dann jedoch nichts mehr zu machen, auch den erstmaligen Rückstand (23:24, 51.) konnten die Deutschen in dieser Phase nicht verhindern. Die Crunchtime versprach Spannung. Die Offensiven mühten sich ab, bei immer mehr Aktionen merkte man ihnen an, dass jetzt auch der Kopf eine Rolle spielte. Um dann, als der Druck immens anwuchs, doch wieder abgezockt zu sein.

Eineinhalb Minuten vor dem Ende lag Deutschland mit 24:26 hinten. Auch das raubte nicht den Glauben an den Turniersieg. Nele Kurok traf aus spitzem Winkel, Tamina Kugler fing anschließend den Ball ab und verwandelte den Gegenstoß zum Ausgleich. Als Lotta Willuhn auch noch den letzten freien Wurf von Rechtsaußen abwehrte, hatte sich Deutschland erfolgreich in die Verlängerung gerettet.

Nach 70 Minuten immer noch kein Sieger

In der ersten Halbzeit blieb das DHB-Team ohne Gegentor und verschaffte sich wieder einen 28:26-Vorteil. Der war im zweiten fünfminütigen Teil der Verlängerung beim 29:30 allerdings wieder gedreht. Doch wieder nutzte Deutschland seine letzte Chance: Hannah Walther erzielte fünf Sekunden vor der Schlusssirene von der Rechtsaußenposition das 30:30.

Es folgte das Shootout: Wie im Beachhandball gibt der Schütze den Ball zu seiner Torhüterin ab, läuft los, darf erst hinter der Mittellinie den langen Pass aufnehmen und dann zum Alleingang starten. Dabei hatte die Schweiz das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite und gewann zum ersten Mal die European Open. „Auch wenn bei den Spielerinnen kurz nach dem Spielende zunächst ein paar Tränen flossen, haben wir mit dem Finaleinzug und der Qualifikation für das EYOF im kommenden Jahr unsere Ziele übertroffen", zog Klavehn dennoch ein positives Fazit.

Deutschland - Schweiz 31:34 (16:14, 26:26, 30:30)

Deutschland: Willuhn, Werner - Althaus, Walther (5), Stenzel (2), Overbeck (2), Rusko (5), Kurok (2), Riedle (1), Homeyer (1), Hofer, Bär (3/1), Roy, Kugler (5), Graich (3), Kasper (2)

Schweiz: Setz, Billeter; Mierzwa, Emmenegger (12), Koch (2), Wegmann (3), Herger (3), Stoll (4), Hofstetter (6), Osterwalder N. (3), Acklin (1), Kunz, Heer, Wildhaber, Leupi