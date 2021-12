Dramatisches Finale: Barta und O'Donnell schocken Straubing spät

In einem Nachholspiel des 15. Spieltags besiegte die Düsseldorfer EG die Straubing Tigers nach einem Herzschlagfinale mit 4:3 nach Verlängerung.

Die Düsseldorfer EG hat ihre aufsteigende Form in der DEL mit dem vierten Sieg in Folge bestätigt. Die Rheinländer gewannen ihr Nachholspiel am Dienstag gegen die Straubing Tigers allerdings nach zweimaligem Rückstand erst nach Verlängerung - und festigten den siebten Tabellenplatz.



Michael Connolly bereits nach 40 Sekunden und Kael Mouillierat (16.) schossen die Gäste im ersten Drittel mit 2:0 in Führung. Doch Alexander Ehl glich mit einem Doppelpack (25., 32.) aus. Zehn Sekunden vor der zweiten Drittelsirene brachte der Ex-Düsseldorfer Marcel Brandt die Tigers erneut in Front.

Erst ganze vier Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit erzwang DEG-Kapitän Alex Barta für sein Team die Verlängerung. Brendan O'Donnell (62.) erzielte nach nur 68 Sekunden in der Overtime sogar noch den Düsseldorfer Siegtreffer.