Dramatischer Schwund: Europa sucht 40.000 neue Schiedsrichter

Der Vortrag trug fast flehentliche Züge, die Lage ist ja auch dramatisch. Der europäische Fußballverband startet seine erste großangelegte Kampagne, um dem Schiedsrichterschwund auf dem Kontinent zu begegnen. UEFA-Schiedsrichterchef Roberto Rosetti stellte die Aktion "Be a Referee!" 24 Stunden vor der Champions-League-Auslosung in Monaco vor.

Die Botschaft war klar: In jedem der 55 Mitgliedsverbände mangelt es an Nachwuchs. In der Folge werde die Qualität in der Spitze, also auch in den jeweiligen Profiligen und den internationalen Wettbewerben, leiden. Und überhaupt: Ohne Schiedsrichter kein Fußball mehr, weder in der Kreisliga noch in der Königsklasse. "Bald gibt es in allen Ländern nicht genügend Spielleiter."

"Wenn du Fußball liebst, unterstützt du diese Kampagne" sagt Rosetti mit großer Leidenschaft. Mit Stephanie Frappart (Frankreich) und Michael Oliver (England) geben zwei Top-Vertreter ihrer Zunft der Werbung für mehr Unparteiische ein Gesicht. Der zentrale Spot hat die Anmutung eines Videospiels, schließlich sollen junge Menschen angesprochen und angeregt werden: "Erreiche das nächste Level!". Das Video und die dazugehörigen Werbeinhalte werden allen Mitgliedsverbänden in ihrer jeweiligen Sprache zur Verfügung gestellt, um sie bei ihren Rekrutierungsaktivitäten zu unterstützen. Das Ziel der Kampagne ist anspruchsvoll: Europaweit 40.000 neue Kräfte pro Saison.

Rosetti: "Mit der steigenden Anzahl von Spielen brauchen wir derzeit rund 277.000 Offizielle im europäischen Fußball, aber uns fehlen fast 40.000 Schiedsrichter, um genug für den Ablauf des Fußballs an der Basis zu haben. Aus diesem Grund hat die UEFA beschlossen, in ein Programm zu investieren, das die Nationalverbände bei der Rekrutierung und Bindung junger Schiedsrichter unterstützt. Es ist essenziell."

Als Schiedsrichter zu agieren, sei "cool und eine Schule fürs Leben", schwärmt der Italiener. Er weiß aber auch, dass die Beleidigungen von Kolleginnen und Kollegen, ebenso die körperlichen Angriffe auf sie zugenommen haben. Um seinen 16-jährigen Neffen, der begonnen hat, als Spielleiter zu fungieren, habe er "richtig Angst", erklärt Rosetti. "Genug ist genug", so Rosetti, die Zeit zum Handeln, sei gekommen. Punktabzüge nach Beleidigungen oder Angriffen wie in Großbritannien neuerdings im Jugend- und Amateurfußball konsequenter vorgesehen, könnten eine Lösung sein, ohne dies allen Verbänden vorschreiben zu wollen.

Die Beleidigungen haben überall zugenommen: Auf dem Platz, in den sozialen Medien sowieso

Das dürfte der Hauptgrund dafür sein, dass immer weniger Einsteiger für den schweren Job zu begeistern seien. Hinzu kämen das veränderte Freizeitverhalten Jugendlicher - unter denen selbst Fußball spielen nicht mehr selbstverständlich ist. Weitere negative Faktoren seien die Lücke in der Nachwuchsförderung während der Corona-Pandemie sowie die mangelnde Wertschätzung für das Schiedsrichterwesen an der Basis, verbunden mit vergleichsweise bescheidener Bezahlung auch auf den höheren Ebenen.

Und ganz oben - so Rosetti - habe das ungebührliche Verhalten gegenüber den Schiedsrichtern auch zugenommen. Dem wollen die UEFA und ihre Schiedsrichterkommission mit strengeren Regelauslegungen und härteren Strafen begegnen, wenn Trainer oder Spieler in der neuen Saison zu sehr meckern und reklamieren.

In einem nächsten Schritt will die UEFA mit der Aktion gezielt auch Spieler ansprechen, damit diese ihre Laufbahn vermehrt im Schiedsrichtertrikot fortsetzen. Auch da will der Verband der Motor für weitere Anstrengungen in seinen Nationalverbänden sein. Diese haben schließlich alle dasselbe Problem.