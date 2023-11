Dramatischer Schlusspunkt: Rapinoe verletzt sich im letzten Spiel

Es sollte der letzte große Akt einer tollen Karriere werden - und endete mit einem schmerzhaftem Abgang: Megan Rapinoe humpelte in ihrem letzten Spiel vom Platz und rechnet mit einer schlimmen Verletzung.

Verletzt im letzten Spiel: Megan Rapinoe. AFP via Getty Images

Bitteres Ende für die Karriere von Megan Rapinoe. Das MLS-Finale zwischen OL Reign und Gotham FC war das letzte Spiel in ihrer Karriere - und es endete ganz bitter für die Offensivspielerin. Die 38-Jähirge humpelte nach nicht einmal drei Minuten mit Verdacht auf Achillessehnenriss vom Feld, wurde dann in der sechsten Minute ausgewechselt.

Ohne Rapinoe verlor ihr Verein auch noch das Finale mit 1:2 - also ein doppelt bitterer Abend für die 38-Jährige. "Es war hart. So habe ich mir das letzte Spiel definitiv nicht vorgestellt", sagte die Amerikanerin unter Tränen nach dem Endspiel in San Diego: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir die Achillessehne gerissen habe."

Somit endete die große Karriere von Rapinoe ohne Titelgewinn in der US-Profiliga der Frauen. Die 38-Jährige hat in ihrer Laufbahn aber auch so sehr viel erreicht. Sie darf sich zweimalige Weltmeisterin (2015, 2019) und Olympiasiegerin (2012) nennen. National reichte es für die extravagante Spielerin zu drei Meisterschaften mit OL Reign.

Rapinoe fällt nicht nur auf dem Rasen auf

Aber Rapinoe war eine Spielerin, die nicht nur auf dem grünen Rasen auffiel. Die Weltfußballerin von 2019 ist auch für ihr gesellschaftliches Engagement bekannt. Als lautstarke Aktivistin setzte sie sich für Gleichberechtigung ein und bot dabei auch dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump die Stirn.

Rapinoe wird sich mit Sicherheit nun auch nach ihrer Karriere engagieren. Die große Karriere auf dem Platz ist aber vorbei, nach unter anderem 203 Länderspielen und 63 Toren.