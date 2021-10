Dramatische Szenen in Uhlenhorst und Meiendorf

Auf zwei Sportplätzen der Oberliga Hamburg kam es an diesem 9. Spieltag zu Krankenwageneinsätzen: Sowohl beim Meiendorfer SV als auch beim USC Paloma konnte dabei Schlimmeres verhindert werden. Die Partie in Uhlenhorst wurde abgebrochen.

Zweimal mussten am Wochenende in der Oberliga die Sanitäter ausrücken (Symbolbild). imago images/Sabine Gudath

Oberliga Hamburg 1 Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Es waren dramatische Szenen in den Schlussminuten der Begegnung zwischen dem USC Paloma und Concordia Hamburg: 2:2 stand es am Sonntag auf dem Jonny-Rehbein-Sportplatz des USC, als das Sportliche binnen Sekunden zur Nebensache wurde. Durch das beherzte Eingreifen seiner Mannschaftskameraden ist Berkant Aydin, dem 22 Jahre alten Mittelfeldspieler von Concordia Hamburg, wohl das Leben gerettet worden. Aydin ging kurz nach seiner Einwechslung nach einem Zusammenstoß bewusstlos zu Boden, verschluckte dabei seine Zunge und drohte zu ersticken. Seine Mannschaftskameraden mussten ihm mit Gewalt den Mund öffnen, um die Zunge aus dem Rachen zu holen. Aydin konnte danach wieder atmen.

"Das war sehr kritisch. Eine Minute war er vielleicht schon weg", sagte Stefan Kohfahl, Sportlicher Berater von Concordia, gegenüber der "dpa". Als die Sanitäter eintrafen, wurde der Spieler mit Sauerstoff versorgt und ins Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Das Spiel wurde vom Schiedsrichter nach langer Unterbrechung nur mehr symbolisch für einen Augenblick angepfiffen und wird vermutlich wiederholt.

Im Keller feierte derweil der Meiendorfer SV einen wichtigen Sieg gegen den Bramfelder SV und reichte damit die Rote Laterne weiter. Doch auch in dieser Partie kam es, wie das Portal "fussifreunde.de" berichtet, in den Schlussminuten zu besorgniserregenden Szenen, als Meiendorfs Ahmed Ak nach seiner Auswechslung Luftprobleme bekam und zusammensackte. Auch er musste von den herbeigerufenen Sanitätern abtransportiert werden, war zu diesem Zeitpunkt aber ansprechbar. Sportlich war der Nachmittag so gar nichts für den Bramfelder SV, der eine enttäuschende Leistung zeigte. Die richtige Körpersprache zeigte die Heimelf, die unter ihrem neuen Trainer Hakan Yavuz den ersten Dreier feierte - auch wenn der am Ende von bangen Minuten überschattet wurde.

Dassendorf macht's minimalistisch

Der Spieltag schrieb - trotz aller Dramatik - auch rein sportliche Geschichten. Wenn der Matchplan des Hamm United FC war, gegen Primus TuS Dassendorf lange die Null zu halten, ging das gründlich schief. Ein langer Ball nach dem Anstoß, eine Flanke, eine Ablage - und da stand Mittelstürmer Harnik bereit und stellte mit Saisontreffer Nummer 15 auf 1:0 für sein Team. Doch wer erwartet hätte, dass es in Folge munter weitergeht mit Dassendorfer Treffern, wurde enttäuscht. Die Partie auf tiefem Boden verlief zerfahren, Chancen gab es zwar auf beiden Seiten, die Keeper aber mussten nicht mehr hinter sich greifen. So blieb es am Ende beim 0:1, aber auch dabei, dass Dassendorf in dieser Saison nur das Gefühl des Siegens kennt.

Da halfen auch Diskussionen mit dem Schiedsrichter nichts. Barmbek-Uhlenhorst verlor deutlich bei Curslack-Neuengamme. imago images/Hanno Bode

Mehr Tore fielen in anderen Partien. So konnte der TSV Sasel mit einem 6:1-Erfolg über den VfL Lohbrügge Rang zwei zurückerobern. Den Grundstein für den Erfolg legte Sasel in Durchgang eins, zur Pause stand bereits ein 4:1 auf der Anzeigetafel. Noch mehr Treffer konnten die Zuschauer beim SV Curslack-Neuengamme bewundern - mit 7:3 schickte SVCN den HSV Barmbek-Uhlenhorst nach Hause. Den Reigen in einem wilden Spiel eröffnete bereits nach vier Minuten Giese mit seinem Kopfballtor, es folgte ein Offensivfeuerwerk der Heimelf, die vom Gegner aber teils auch zum Toreschießen eingeladen wurde. Weil Curslack vor lauter Offensivbegeisterung defensiv nicht vollends konzentriert auftrat, konnten die Barmbeker mit drei Treffern zumindest Ergebniskosmetik betreiben.