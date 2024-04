Drama um Ndicka: Ex-Frankfurter bricht zusammen, Roma-Spiel abgebrochen

Serie A by DAZN 14.04.2024

5:30Die Schlussphase zwischen Udine und der AS Rom war am Sonntagabend fast angebrochen, als plötzlich Evan Ndicka zu Boden sackte und sich an die linke Brust fasste. Sofort eilten Betreuer auf das Spielfeld und hievten den ehemaligen Frankfurter auf eine Trage, mit der er abtransportiert wurde. Die Partie wurde umgehend unterbrochen.