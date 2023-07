Drama nach Defekt: Ausreißer Politt an der Spitze ausgebremst

An der Spitze liegend musste Nils Politt wegen eines Defekts das Rennrad tauschen. Doch dieser Wechsel misslang komplett, wodurch der 29-Jährige fast zwei Minuten verlor.

Nils Politt war auf der 19. Etappe der Tour de France in einer starken Ausreißergruppe unterwegs, die zwischenzeitlich mehr als eine Minute Vorsprung auf das Hauptfeld hatte. Doch dann riss beim deutschen Zeitfahrmeister die Kette und das Chaos nahm seinen Lauf: Da sein Mannschaftswagen nicht in seiner Nähe war, forderte er beim neutralen Materialwagen ein Ersatzrad an.

Doch keines der drei angereichten Räder passte: Das erste hatte kein passendes Pedalsystem für den 29-Jährigen, die anderen beiden waren ihm zu groß bzw. zu klein. Sichtlich genervt musste Politt auf das Begleitfahrzeug seines Rennstalls Bora-hansgrohe warten, das aber hinter dem Hauptfeld fuhr. Dadurch büßte der Kölner etwa 90 Kilometer vor dem Ziel seinen Platz an der Spitze ein und verlor fast zwei Minuten - der Traum vom zweiten Tour-Etappensieg nach 2021 war dahin.

Mit Wut im Bauch konnte Politt immerhin den Anschluss an das Peloton um den Gesamtführenden Jonas Vingegaard wiederherstellen, zu einer weiteren Attacke reichte es nicht mehr.