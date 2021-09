Drama in fünf Akten: Teenager kegelt Tsitsipas raus

Gegen Stefanos Tsitsipas stellte sich der erst 18-jährige Carlos Alcaraz auf der ganz großen Tennis-Bühne der Weltöffentlichkeit vor - und sorgte gleich mal für eine Sensation.

Carlos Alcaraz ist erst 18 Jahre alt, ihm wird aber schon länger eine große Zukunft im Tennis prophezeit. Der Weg des Youngsters führte ihn 2021 stetig nach oben, bis auf Platz 55 - bemerkenswert: Ein Jahr zuvor war er noch nicht einmal in den Top 200 vertreten. Die US Open waren nun auch das erste Major, in dem er nicht in die Qualifikation musste.

Nach seinen Siegen über Cameron Norrie und Arthur Rinderknech ging es für Alcaraz auf Arthur Ashe gegen Stefanos Tsitsipas, einen der Topfavoriten auf den Turniersieg. Angst vor großen Namen hat der junge Spanier ganz offensichtlich nicht, das zeigte er gleich zu Beginn des Matches, in dem er dem Griechen eine krachende Vorhand nach der anderen um die Ohren haute und ihn zweimal breakte und rasch 4:0 führte.

Tsitsipas pusht sich zum Satzgewinn

Danach meldete sich Tsitsipas zwar zurück, holte selbst das ein oder andere Spiel, der Satz ging jedoch mit 6:3 an den Spanier, der die Herzen der Fans da bereits gewonnen hatte. Anschließend ließ Tsitsipas den Physio kommen, der ihn an den Füßen behandelte. Auf dem Court ging es nahtlos weiter: Alcaraz hielt sein ungemein hohes Niveau aufrecht, war enorm schnell in den Grundlinienduellen und jedes Mal zur Stelle, wenn der Grieche schwächelte. Das frühe Break zum 0:2 war die logische Folge - und Tsitsipas ärgerte sich mehr und mehr.

Der Weltranglistendritte wirkte phasenweise ratlos, doch dann änderte er sein Spiel, spielte selbst nun aggressiver, holte sich das Break zurück. Das Match war auf einmal offen, auf sehr hohem Niveau - und dramatisch: Als Tsitsipas zum Satzgewinn aufschlagen durfte, kam Alcaraz auf einmal zu drei Breakbällen, die wehrte der Grieche ab, pushte sich lautstark und holte sich den Durchgang mit einem Ass.

Drama pur: Tsitsipas verliert den Satz nach 5:2-Führung

Musste sich in Runde drei enorm quälen: Stefanos Tsitsipas. Getty Images

Alcaraz hielt auch in Satz drei gut dagegen, konnte aber nicht mehr an die nahezu fehlerlose Vorstellung zuvor anknüpfen und wurde zum 2:3 gebreakt. Tsitsipas führte rasch mit 5:2, hatte zwei Satzbälle - und vergab sie. Negativität machte sich beim Griechen wieder breit - und auf einmal stand es 5:5. Ein Drama, das wohl ganz nach dem Geschmack von Homer gewesen wäre. Ein Beispiel: Alcaraz glückte bei Breakball gegen sich sein überhaupt erstes Ass des Matches - und das mit dem zweiten Aufschlag!

Es war eine Achterbahnfahrt der Emotionen für beide Spieler, wenngleich man das dem extrovertierten Griechen deutlicher ansah. Der haderte extrem mit sich, während der Spanier äußerlich gelassen blieb, im Tie-Break mehrfach Zauberbälle auspackte und diesen mit 7:2 für sich entschied. Dann jubelte auch Alcaraz auf dem Court und riss das Publikum so von den Sitzen.

Fünfsatz-Krimi in New York

Tsitsipas, der zuletzt wegen seiner Toilettenpausen kritisiert worden war, verließ danach den Platz, war diesmal aber schon nach weniger als vier Minuten wieder zurück. Alcaraz' Wahnsinnslauf wurde im vierten Satz aber jäh gestoppt, denn Tsitsipas legte ein famoses Comeback hin und erzwang mit einem 6:0 (!) den fünften Satz. Der Grieche profitierte aber auch davon, dass Alcaraz am rechten Oberschenkel behandelt wurde und fortan nicht mehr ganz so flink auf den Beinen unterwegs war. Der 18-Jährige sparte aber auch ganz offensichtlich Kräfte für Satz fünf - und der war wieder offen.

Beide Spieler waren nun stabil bei eigenem Aufschlag, sodass die Entscheidung im Tie-Break fallen musste. In diesem erreichte die Lautstärke im Stadion einen Pegel, der seinesgleichen suchte - gefühlt waren alle für Alcaraz, der nach etwas mehr als vier Stunden drei Matchbälle bekam. Den Dritten nutzte er mit einer krachenden Vorhand ins Eck und sank dann unter immensem Applaus freudetrunken zum Boden. Nach dem 6:3, 4:6, 7:6 (7:2), 0:6, 7:6 (7:5)-Sieg wartet nun im Achtelfinale der Deutsche Peter Gojowczyk, der als Qualifikant ebenfalls sensationell die Runde der letzten 16 erreicht hat.