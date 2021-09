Drama in der Schlussphase: Zwei Last-Minute-Tore halten Barockstadt-Weste blütenweiß

Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz dominiert die Hessenliga A mit nun bereits 15 Punkten. Obwohl Schlusslicht Hanau 93 bis drei Minuten vor Abpfiff führte, verließ der Tabellenprimus den heimischen Platz als Sieger.

Der FC Hanau 93 warf gegen den souveränen Tabellenführer alles in die Waagschale. Dennoch reichte es letztlich nicht mal zu einem Zähler. Und das, obwohl die Gäste bis zur 87. Minute in Führung lagen.

Doch erstmal alles von Beginn an: Die Elf von Kreso Ljubicic startete forsch, stand defensiv gut, machte die Räume eng und ließ so die favorisierten Barockstädter in der Anfangsphase nicht wirklich zum Zug kommen. Nach vorne ging es für Hanau allerdings nur selten. Nach einer halben Stunde wurden die Gastgeber aber allmählich besser. Zählbares sprang für sie aber nicht heraus. Zweimal klatschte der Ball an den Pfosten, einmal war Hanaus Keeper Brao in höchster Not zur Stelle. Dementsprechend torlos ging es in die Kabinen.

Am Bild änderte sich nach der Pause nichts. Fulda-Lehnerz war spielbestimmend, ein Treffer wollte der Heimelf gegen gut gestaffelte Hanauer aber weiterhin nicht gelingen. Und wer vorne bekanntlich seine Gelegenheiten nicht nutzt, wird dafür bestraft. So auch in der 62. Minute, als Wüsts Distanzschuss unhaltbar für Wolf in den Maschen einschlug. Barockstadt war zum Handeln gezwungen, blieb jedoch lange ungefährlich. Erst in der 87. Minute, als es schon stark nach der ersten Saisonniederlage roch, gelang dem Tabellenführer noch die Wende. Reinhard staubte zunächst zum Ausgleich ab. Und Rummel drehte in der fünften Minute der Nachspielzeit mit seinem wuchtigen Abschluss sogar noch die Partie zum letztlich glücklichen Favoriten-Sieg. Während die SG Barockstadt nun schon 15 Zähler auf dem Konto hat und die Tabelle bereits mit vier Punkten Vorsprung anführt, bleibt der FC Hanau 93 mit nur einem Zähler am Schluss der Tabellen kleben.

Die nächste Chance auf Zählbares hat Hanau am Sonntag, dann geht es zum Kellerduell zum ebenfalls noch sieglosen SV Neuhof. Für die SG Barockstadt steht dagegen samstags das Topspiel beim ärgsten Verfolger Erlensee an.