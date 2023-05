Drama in der Nachspielzeit: Hertha steigt ab - S04 kommt spät zurück

Dramatisch wurde es am 33. Spieltag im Keller: Hertha BSC stieg durch einen Treffer in der Nachspielzeit ab. Schalke rettete dagegen spät ein Remis gegen Frankfurt. Dagegen heißt es Aufatmen in Bremen und Hoffenheim.

Tor in der Nachspielzeit: Hertha steigt zum siebten Mal ab

Hertha BSC hat die Minimalchance auf den Klassenverbleib gegen den VfL Bochum in der Nachspielzeit verspielt. Die erste dicke Chance hatte der VfL bereits nach fünf Minuten, als Hofmann freistehend knapp neben das Tor köpfte. Wenig später traf dagegen Lukebakio nach einem Konter in die Maschen. Doch der VAR schaltete sich ein, weil dem Treffer ein Foulspiel vorausging. Die Bochumer waren aber insgesamt das gefährlichere Tema bis zur Pause. Nach dem Wechsel reichte den Berliner jedoch ein Standard zur Führung: Tousart köpfte nach einer Ecke zum 1:0 ein. Mit einer tollen Parade hielt Keeper Christensen in der Folge die Führung gegen Asano fest. Doch dann passierte es: In der Nachspielzeit traf Schlotterbeck zum 1:1 und besiegelte damit den siebten Abstieg für Hertha BSC (zum Spielbericht).

Blitztor und Führungswechsel: Dramatik auf Schalke

Schalke erkämpfte nach einen Blitztor und Führungswechsel gegen Eintracht Frankfurt durch einen späten Treffer ein Remis. Die Partie hätte nicht besser losgehen können für die Hausherren. Nach einem Freistoß köpfte Terodde die Knappen in der ersten Minute in Führung. Doch die Hessen nahmen den Kampf an und glichen durch Kamada schnell wieder aus. Ging dem Tor ein Foul voraus? Schiedsrichter Schlager checkte die Lage und entschied auf "kein Foul". Kurz vor der Pause vergab der Japaner die Chance zur Führung. Nach einer Stunde war es dann so weit: Tuta kam aus kurzer Distanz unbedrängt zum Abschluss und erzielte das 2:1. In einer brodelnden Arena steckte Schalke nicht auf und Polter stellte auf 2:2. Damit bleibt Schalke im Rennen um den Klassenerhalt (zum Spielbericht).

Werder feiert Klassenerhalt gegen Köln

Der SV Werder Bremen ist auch in der kommenden Spielzeit Bundesligist und beseitigte mit einem Remis gegen den 1. FC Köln letzte Zweifel. Der FC begann stark und auch das Spiel war in der Anfangsphase temporeich und intensiv. Dann aber beendeten viele Unterbrechungen den Rhythmus und bis zur Pause verflachte die Begegnung. Durch einen Treffer von Tigges lagen die Kölner dennoch in Front. Nach dem Wechsel vergab erst Füllkrug völlig freistehend. Schmid machte es aus kurzer Distanz besser und tunnelte Schwäbe zum 1:1. Der Punkt reichte dem Aufsteiger, um sich ein weiteres Jahr in der Bundesliga einzurichten (zum Spielbericht).

TSG nach Sieg gegen Union fast durch

Hoffenheim hat durch einen 4:2-Sieg gegen Union Berlin den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche. Die TSG ging nach einem Fehler von Leite in Führung. Bebou war der Nutznießer und bedankte sich mit dem 1:0. Noch vor der Pause bekamen die Hausherren einen Foulelfmeter zugesprochen, den Kramaric gekonnt versenkte. Es blieb spannend, denn kurz vor der Pause verkürzte Doekhi per Kopf für die Eisernen. Nach dem Wechsel wurde vor allem die Schlussphase turbulent und es fielen ab der 90. Minute noch drei Treffer. Kramaric und Dabbur trafen für die Kraichgauer, während Laidouni zwischenzeitlich nur verkürzen konnte (zum Spielbericht).

Während es für Union im Rennen um die Champions League damit eng bleibt, hat Hoffenheim den Klassenerhalt in der Tasche, wenn der VfB am Sonntag nicht in Mainz gewinnt .