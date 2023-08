Drama in Cincinnati: Djokovic ringt Alcaraz in fast vier Stunden nieder

Novak Djokovic und Carlos Alcaraz haben sich im Endspiel des ATP Masters von Cincinnati erneut ein episches Duell geliefert. Der Spanier wehrte bei Temperaturen von fast 40 Grad vier Matchbälle ab, ehe der Grand-Slam-Rekordsieger nach fast vier Stunden mit 5:7, 7:6, 7:6 die Oberhand behielt.

Erstmals seit 2012 standen sich im Finale von Cincinnati die Nummer 1 und die Nummer 2 der Weltrangliste gegenüber. Auch damals war Djokovic dabei gewesen, hatte gegen Roger Federer den Kürzeren gezogen. Und die Neuauflage des dramatischen Wimbledon-Endspiels, in dem Alcaraz seinem serbischen Kontrahenten in fünf packenden Sätzen das Nachsehen gegeben hatte, hielt, was sie versprach. Auch wenn Temperaturen von fast 40 Grad im Glutofen von Cincinnati beiden Spielern mitunter sichtlich zu schaffen machten.

Beim Stand von 3:2 im ersten Satz nahm Grand-Slam-Rekordsieger Djokovic dem Spanier den Aufschlag zu null ab. Vorteil Djoker? Denkste! Alcaraz gelang das sofortige Rebreak. Djokovic leistete sich in dieser Phase ungewohnt viele nicht erzwungene Fehler. So auch bei seinem Aufschlagsspiel beim Stand von 5:5. Alcaraz holte sich das Break und machte den Satzgewinn bei eigenem Service mit einem Rückhand-Longline-Schlag zum 7:5 perfekt.

Die Hitze macht Djokovic zu schaffen

Djokovic schien zu Beginn des zweiten Satzes mächtig in den Seilen zu hängen. Er leistete sich gleich drei Doppelfehler in Folge. Nach Alcaraz' Break zum 2:1 wurden Physio und Turnierarzt beim 36-jährigen Serben vorstellig. Wenig später hatte Djokovic seinerseits Breakball, den Alcaraz aber abwehrte und auf 3:1 stellte. Beim Stand von 4:3 rächten sich zu viele Fehler dann aber auch für den Spanier, dem die Hitze ebenfalls zuzusetzen schien. 4:4, alles wieder offen. Die Entscheidung musste im Tie-Break fallen.

Alcaraz hatte auf dem Weg ins Finale in allen vier Partien über drei Sätze gehen müssen. Und das blieb ihm auch diesmal nicht erspart. Djokovic bewies starke Nerven, wehrte beim Stand von 5:6 einen Matchball ab und sicherte sich den Tie-Break mit 9:7! Der 20-Jährige war sichtlich verärgert, den Sack gegen einen taumelnden Djokovic nicht zugemacht zu haben.

Im entscheidenden Durchgang stieg das Niveau wieder, Alcaraz und Djokovic zeigten nun anspruchsvolles Tennis und begeisternde Rallys. Wobei der Spanier beim Aufschlag zunehmend wackelte. Den siebten Breakball im dritten Satz nutzte Djokovic schließlich zum 4:3.

Alcaraz wehrt vier Matchbälle ab - Entscheidung erneut im Tie-Break

Es ging weiter dramatisch zu: Beim Stand von 3:5 aus seiner Sicht wehrte Alcaraz bei eigenem Aufschlag zwei Matchbälle ab, nur um wenig später bei Aufschlag Djokovic selbst die beiden ersten Breakbälle des dritten Satzes zu haben. Der Serbe rettete sich aus dieser prekären Situation, doch Alcaraz blieb nervenstark, wehrte zwei weitere Matchbälle ab und schaffte tatsächlich das Break zum 5:5.

Jetzt war es eine reine Nervenschlacht. In einem fast zehnminütigen Aufschlagsspiel konnte Djokovic vier Breakbälle nicht verwerten, weil Alcaraz stets kühlen Kopf behielt. Der "Djoker" brachte sein Service schnell durch. So kam es im Tie-Break zum finalen Showdown über den Turniersieg.

Alcaraz begann - und geriet durch einen Doppelfehler direkt ins Hintertreffen. Beim Stand von 3:3 war nach einem erfolgreichen Netzangriff des Spaniers alles wieder offen. Djokovic holte sich bei 4:4 wieder ein Mini-Break.

Und diesmal ließ es sich der Serbe nicht mehr nehmen. Nach 3 Stunden und 48 Minuten verwandelte er nach einer absoluten Willensleistung seinen fünften Matchball zum 5:7, 7:6, 7:6 und sank jubelnd zu Boden. Damit gelang Djokovic die Revanche für das verlorene Wimbledon-Finale. Außerdem ist die Bilanz in Duellen mit Alcaraz nun ausgeglichen bei 2:2. "Das sind die Momente, für die ich jeden Tag arbeite", sagte ein gezeichneter Djokovic nach dem dritten Turniersieg in Cincinnati.

Gauff schreibt im Damen-Finale Geschichte

Zuvor hatte Coco Gauff im Damen-Finale Geschichte geschrieben. Die 19-Jährige setzte sich gegen Karolina Muchova glatt in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4 durch und avancierte damit zur jüngsten Siegerin in der Geschichte des WTA-Turniers. Nach den Siegen in Auckland im Januar und in Washington D.C. vor zwei Wochen ist es bereits ihr dritter Turniererfolg in diesem Jahr und der erste bei einem WTA-1000-Turnier.

Im Halbfinale hatte sich Gauff, die in Wimbledon bereits in der ersten Runde ausgeschieden war, gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek durchgesetzt, gegen die sie zuvor siebenmal in Folge glatt verloren hatte. Nachdem sie in all ihren Spielen über drei Gewinnsätze hatte gehen müssen, fehlte Muchova (26) im Endspiel am Sonntag die nötige Kraft, um gegen Gauff dagegenzuhalten. In der Weltrangliste wird die Tschechin am Montag trotzdem erstmal in den Top Ten gelistet werden. Gauff wird um einen Platz auf Position 6 klettern.