Drama in Aalen: Notarzteinsatz, Platzsturm und ein 1:3-Fiasko

Der VfR Aalen führt gegen die TuS Koblenz bis zur 81. Minute mit 1:0, verliert aber am Ende mit 1:3. Das Spiel wird von einem langandauernden Notarzteinsatz vor Anpfiff und ungehaltenen VfR-Fans überschattet

Notarzteinsatz, Sieg verschenkt und zügellose Fans: Das letzte Heimspiel des VfR Aalen ist komplett aus den Fugen geraten. Und dass, obwohl Verein und Fans alles getan hatten und viele Stunden den Schnee schippten, um den Anpfiff überhaupt zu ermöglichen. Im Gedächtnis bleiben nach der 1:3-Niederlage gegen den Tabellenvorletzten TuS Koblenz aber viele Sorgen und eine herbe Enttäuschung. "Das ist einer der enttäuschendsten Momente, die ich in 25 Jahren Trainerdasein miterlebe", so der sichtlich geknickte VfR-Trainer Tobias Cramer nach Spielende. "Da ist nicht der Wille da, sich mit allem, was man hat, reinzupacken. Das ist sehr, sehr traurig."

Mit 30-minütiger Verspätung wurde das Spiel angepfiffen. Grund hierfür war jedoch nicht die extreme Wetterlage, sondern ein medizinischer Vorfall: Ein Fan musste wiederbelebt, auf einer Trage abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht werden. Mit mulmigem Gefühl und einer geisterhaften Atmosphäre erfolgte schließlich der Anstoß in der Centus-Arena. Nach einem torlosen ersten Durchgang war es dann VfR-Stürmer As Ibrahima Diakité, der nach einer Ecke per Kopf den Bann brach und die Hausherren in Front brachte (51.). Zehn Minuten vor Schluss sah alles nach einem Heimsieg aus, doch die Koblenzer drehten das Spiel durch die Treffer von Erijon Shaqiri (82.) und Leon Waldminghaus (85.).

Platzsturm nach VfR-Rückstand

Den VfR-Fans brannten daraufhin die Sicherungen durch: Es gelang den Zuschauern auf der Osttribüne, das Sicherheitstor zu durchbrechen und das Spielfeld zu betreten. Stadionsprecher Michael "Flex" Flechlser forderte die Zuschauer über die Stadionmikrofone auf, wieder auf die Ränge zurückzukehren. Mit Erfolg. Allerdings: Als drei Minuten später Koblenz durch Behadil Sabani (89.) das dritte Tor erzielte, eskalierte die Situation. Erneut stürmten die Fans auf den Platz.

Alle Aufrufe von "Flex" Flechsler gingen ins Leere, die Ultras ließen sich zunächst nicht zurückdrängen. Auch nicht durch den herbeieilenden Sicherheitsdienst. Die Koblenzer brachten sich unterdessen in der Kabine in Schutz. Die Lage beruhigte sich, der Schiedsrichter pfiff erneut an, doch die Niederlage war besiegelt. VfR-Präsidiumsmitglied Michael Weißkopf sagte zu den Fan-Ausschreitungen: "Es gehört sicher nicht dazu, aber man muss auch den Unmut verstehen: Die Fans haben so viele Stunden Schnee geschippt, jeder wollte mit aller Macht gewinnen und dann kommt eben mal so eine Reaktion zustande. Es ist natürlich nicht zu entschuldigen, dass man auf den Platz rennt, aber ein gewisses Verständnis habe ich auch, dass der Frust irgendwann mal rauskommt."

Sportlich geht es für den VfR Aalen am 9. Dezember auswärts gegen den KSV Hessen Kassel. Mit Blick auf das letzte Spiel des Kalenderjahres sagte VfR-Trainer Cramer: "Jetzt muss ich mich erst einmal schütteln, dass ich die richtigen Worte finde, um die Jungs wieder in die Spur zu bringen."