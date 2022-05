Drama im Abstiegskampf: Cadiz und Mallorca gerettet - Granada am Boden

In dramatischen Abstiegsspielen lieferten sich der FC Granada, der FC Cadiz und RCD Mallorca Fernduelle um den Klassenerhalt. Trotz der besten Ausgangslage vor dem Spieltag geht es für Granada ins spanische Unterhaus, Cadiz und Mallorca halten die Klasse.

Die beste Ausgangslage hatte vor dem entscheidenden 38. Spieltag Granada, mit einem Zähler mehr als die Konkurrenten aus Cadiz und Mallorca belegte der FC Rang 16. Mit dem bereits geretteten Aufsteiger Espanyol Barcelona hatte man zudem eine vermeintlich machbare Aufgabe vor der Brust und den Klassenerhalt völlig in der eigenen Hand. Ein Dreier war jedoch Pflicht, wenn Granada nicht mehr zittern wollte. Dies gelang aber nicht: Tore blieben auf beiden Seiten über 90 Minuten Mangelware, Granada verschoss sogar einen Elfmeter (Molina, 72.) somit war der FCG auf Schützenhilfe von Osasuna und Alaves angewiesen. Doch diese sollte es nicht geben.

Mallorca setzt sich durch

Im Duell mit der CA Osasuna war Aufsteiger RCD Mallorca gefordert. Mit 36 Punkten belegte man vor der Partie den 17. Tabellenplatz - punktgleich mit dem direkten Verfolger aus Cadiz. Die Gäste hatten den Klassenerhalt also ebenfalls in der eigenen Hand, da sie den direkten Vergleich mit dem 18. gewonnen hatten. Nach einer torlosen ersten Hälfte ließ Angel den Gästeblock kurz nach Wiederanpfiff jubeln: Nach einer feinen Kombination schob der Angreifer die Kugel aus kurzer Distanz ins Netz (47.). Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff machte dann Grenier den Klassenerhalt perfekt: Nach einem Kopfball von Prats verwandelte der Mittelfeldspieler den Nachschuss aus kurzer Distanz (83.).

Cadiz rettet sich spät - Granada steigt ab

Für den Tabellen-18. Cadiz standen die Chancen beim abgeschlagenen Tabellenletzten Alaves auf einen Dreier gut, zeitgleich musste man natürlich auf Schützenhilfe aus Osasuna oder Barcelona hoffen. Das nötige offensive Aufbäumen ließ Cadiz aber vermissen, lange stand es 0:0. In der 76. Minute erlöste dann Lozano sein Team: Nach einer starken Flanke von Iza drückte der Stürmer die Kugel über die Linie. Die Gäste brachten die Führung in den letzten 15 Minuten über die Zeit und nutzten so das 0:0 Granadas zum Verbleib in La Liga.

So halten der RCD Mallorca und der FC Cadiz die Klasse, der FC Granada steigt ab.