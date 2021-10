Drama fast vorbei: Simmons kehrt wohl doch nach Philadelphia zurück

Ben Simmons (25) hat das Training mit den Philadelphia 76ers noch nicht wieder aufgenommen. Dazu könnte es aber bald kommen.

Über Wochen hinweg sah es so aus, als würde Ben Simmons nicht mehr nach Philadelphia zurückkehren, zumindest im Trikot der 76ers. Nun bahnt sich nach Informationen von US-Experten ein U-Turn an.

Offenbar haben Sixers-Verantwortliche in den letzten Tagen "rund um die Uhr" mit Simmons' Agenten Rich Paul an einer Lösung gearbeitet. Und die sieht nicht - wie lange vermutet - einen Trade des wurfschwachen Point Guards vor, sondern eine Rückkehr nach Philly. Ein Trade, so heißt es, ist jedoch nach wie vor nicht vom Tisch.

Nach dem letztjährigen Play-off-Aus gegen Atlanta hatte die Kritik an Simmons' mangelndem Mut im Wurfspiel neue Ausmaße erreicht. Der 25-jährige Australier, der auch selbstkritisch reagierte, fühlte sich im Stich gelassen von den Verantwortlichen um Coach Doc Rivers, der nicht mit Kritik gespart hatte.

Zuletzt hatten die Sixers als Strafe 8,25 Millionen Dollar vom Gehalt des Streikprofis auf ein Treuhandkonto überwiesen.