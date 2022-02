Drama beim letzten Schießen: Nawrath gibt Staffel-Medaille aus der Hand

Die deutschen Biathlon-Männer sind bei den Olympischen Winterspielen wie zuletzt 2010 ohne Staffel-Medaille geblieben. Es war ein dramatisches Finale.

Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll und Philipp Nawrath mussten sich bei den Winterspielen in China am Dienstag nach einer Strafrunde im letzten Schießen und neun Nachladern mit dem vierten Platz begnügen. Das Quartett des Deutschen Skiverbands hatte nach 4 x 7,5 Kilometern 1:04,3 Minuten Rückstand auf Olympiasieger Norwegen. Silber sicherte sich in Zhangjiakou Frankreich, Bronze ging an das russische Team.

Nawrath vergab mit einer Strafrunde beim letzten Stehendschießen sogar die Chance auf Gold und kämpfte danach noch mit Eduard Latypov auf der Schlussrunde um Bronze, doch er musste den Russen ziehen lassen.

Für den 33-jährigen Lesser, der in China zuvor nur einen enttäuschenden 67. Platz im Einzel vorzuweisen hatte, war es das letzte Rennen bei Olympischen Winterspielen. Als Startläufer brachte der Thüringer sein Team mit drei Nachladern im Stehendschießen ins Hintertreffen. Vor vier Jahren in Pyeongchang hatte Lesser Bronze mit der Staffel geholt, 2014 in Sotschi gewann er Silber im Team sowie im Einzel-Rennen.

Gold hatten die Skijäger zuletzt 2006 in Turin geholt und warten seit dem WM-Titel 2015 in Finnland auf einen weiteren großen Coup.

Für die Skijäger bleibt es dabei nach acht von insgesamt elf Rennen bei einer Medaille. Gleich im ersten Einzelrennen hatte Denise Herrmann bei den Frauen überraschend Gold über 15 Kilometer geholt. Am Mittwoch (8.45 Uhr MEZ) hat die Frauenstaffel in den Bergen nordwestlich von Peking die nächste Chance auf Edelmetall.

