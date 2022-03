Draisaitls Punkte sind zu wenig - Ovechkin erhöht auf 763

Zwei Scorerpunkte von Leon Draisaitl haben den Edmonton Oilers nicht zum Sieg gegen die Chicago Blackhawks gereicht. Die NHL am Freitagmorgen.

Umkämpfter Puck: Leon Draisaitl (#29) gegen Calvin de Haan im United Center von Chicago. NHLI via Getty Images

Deutschlands Top-Spieler und amtierender MVP in der NHL steht mit nun 38 Saisontoren zwar allein an der Spitze der Torjägerliste, konnte das 3:4 in der Overtime gegen die Blackhawks aber nicht verhindern. Der Ausgleich 50 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit durch Evander Kane sicherte den Oilers zumindest einen wichtigen Punkt im Kampf um die Play-off-Plätze.

In der Scorerwertung bleibt Draisaitl mit einem Punkt hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid (79), der gegen Chicago zwei Assists beisteuerte.

Einen erneuten Rückschlag für die Ottawa Senators konnte auch Jungstar Tim Stützle nicht verhindern. Das Team aus Kanada unterlag den Florida Panthers 0:3 und kassierte damit die dritte Pleite nacheinander. Für Nico Sturm und die Minnesota Wild gab es durch das 5:4 bei den Philadelphia Flyers dagegen nach zuvor vier Niederlagen in Folge wieder einen Sieg.

"Ovi" stockt auf 763 Tore auf

Mit seinem Überzahltor zum zwischenzeitlichen 3:0 gegen die Carolina Hurricanes führte Superstar Alex Ovechkin die Washington Capitals zum 4:0-Erfolg. Der Russe verbuchte sein 33. Saison- und sein 763. Karrieretor in der NHL. Drei Treffer fehlen dem 36-Jährigen nun noch, um die tschechische Eishockey-Legende Jaromir Jagr in der ewigen Bestenliste auf Rang drei einzufangen.