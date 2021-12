Draisaitl verliert - Peterka gibt NHL-Debüt

Leon Draisaitl hat das erste Spiel nach einer kurzen coronabedingten Saisonunterbrechung in der NHL verloren. John-Jason Peterka feierte sein Debüt.

24. Saisontor, nächste Niederlage: Leon Draisaitl. Icon Sportswire via Getty Images

Mit den Edmonton Oilers musste sich Draisaitl am Mittwoch (Ortszeit) auswärts den St. Louis Blues mit 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) geschlagen geben. Draisaitl hatte im ersten Drittel mit dem 1:2-Anschlusstreffer sein 24. Saisontor erzielt. Damit bleibt Deutschlands Sportler des Jahres 2020 weiterhin der beste Torschütze der Liga.

Durch die vielen Corona-Fälle in der NHL sind zuletzt viele Spiele verlegt worden, über die Weihnachtsfeiertage ruhte der Spielbetrieb komplett. Für Draisaitl und die Oilers war die Partie in St. Louis die erste seit dem 18. Dezember.

Teenie Peterka absolviert seine ersten 16 NHL-Minuten

Auch die Buffalo Sabres sind von Corona-Fällen betroffen. Um ihren Kader zu stärken, haben die Sabres den deutschen Nationalspieler John-Jason Peterka in ihr Aufgebot berufen. Der 19-jährige gebürtige Münchner absolvierte gegen die New Jersey Devils sein erstes Spiel in der NHL. Peterka stand 16 Minuten auf dem Eis, blieb aber ohne Tor oder Vorlage. Die Sabres verloren 3:4 (0:2, 2:0, 1:2). Peterka hatte die Saison beim Farmteam Buffalos begonnen.

Torwart Philipp Grubauer musste mit den Seattle Kraken eine 2:3 (1:1, 0:0, 1:1)-Heimniederlage nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers hinnehmen. Nach 2:14 Minuten in der Extrazeit gelang den Gästen der Siegtreffer. Grubauer parierte 19 der 22 Schüsse auf sein Tor.

Liga reduziert Quarantäne-Zeit für symptomfreie Spieler

Wie schon zuvor die NFL und die NBA hat inzwischen auch die NHL die Quarantäne-Zeit für positiv auf Corona getestete Spieler, die symptomfrei sind, reduziert. Betroffene Profis müssen sich nur noch fünf statt bislang zehn Tage in Quarantäne begeben. Die Liga folgt dabei den neuen Richtlinien der US-Gesundheitsbehörde CDC. Nach Verlassen der Quarantäne werden die Spieler aber noch eine Maskenpflicht von fünf Tagen berücksichtigen müssen. Knifflig wird die Sache durch die Tatsache, dass es sieben kanadische Teams in der NHL gibt - und nördlich der US-Grenze gelten weiterhin strengere Quarantäne-Regeln.