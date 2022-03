Draisaitl unterliegt Sturm - Fleury zieht um

Die Siegesserie der Edmonton Oilers ist trotz Draisaitl-Assist gerissen. Ein Star-Torhüter hat die Seiten gewechselt. Die NHL am Dienstagmorgen.

Spielt fortan für die Minnesota Wild: Marc-Andre Fleury. NHLI via Getty Images

Ein 2:3 nach Verlängerung hat den Erfolgslauf der Oilers gestoppt. Die West-Kanadier um Liga-MVP Leon Draisaitl (ein Assist) verloren gegen die ambitionierten Colorado Avalanche, nachdem sie zuvor fünf Partien am Stück gewonnen und sich in die Play-off-Ränge zurückgekämpft hatten.

Nathan McKinnon sorgte nach 52 Sekunden in der Verlängerung für die Entscheidung zugunsten der Avalanche, für die nun auch der Augsburger Nico Sturm spielt und etwas mehr als 15 Minuten auf dem Eis stand. Colorado ist nach Punkten mit 95 Zählern bestes Team der Liga.

Fleury und die Titelchance

Der dreimalige Stanley-Cup-Sieger Marc-Andre Fleury bekommt unterdessen in der NHL noch einmal die Chance auf den Titelgewinn. Am letzten Tag des Transferfensters holten die Minnesota Wild, Sturms ehemalige Franchise, den Startorhüter von den Chicago Blackhawks. Fleury (37) saß am Montag bereits als Ersatzmann auf der Bank und sah, wie Cam Talbot beim 3:0 gegen die Vegas Golden Knights ein Shutout gelang.

Der Kanadier war die Nummer eins im Draft 2003, holte mit den Pittsburgh Penguins 2009, 2016 und 2017 den Stanley Cup. Mit Las Vegas scheiterte der Olympiasieger von 2010 vor vier Jahren im Finale an den Washington Capitals. Die Blackhawks haben als Vorletzter der Central Division keine realistische Chance mehr auf die Play-offs. Minnesota ist das drittbeste Team im Westen.