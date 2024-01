Draisaitl: "Unsere Zeit ist jetzt gekommen"

Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers dominieren derzeit die NHL und kennen nur ein Ziel: Den Stanley Cup. Bei seiner persönlichen Zukunft hält er sich allerdings bedeckt.

Am diesem Freitag um 10 Uhr Ortszeit in Edmonton, 18 Uhr in Deutschland, beantwortete Leon Draisaitl in einer virtuellen Runde Fragen ausgewählter deutscher Medienvertreter. Deutschlands Eishockey-Superstar sprach über…

… über die Wende nach dem schwachen Saisonstart der Edmonton Oilers: "Wir haben uns durch den schlechten Saisonstart in eine schwierige Situation gespielt, obwohl wir auch da gutes Eishockey gespielt haben und viele Spiele eigentlich gewinnen hätten müssen. Wir wussten, dass wir irgendwann eine Serie hinlegen müssen. Im Sport weiß man gefühlt nach ein paar Niederlagen überhaupt nicht mehr, wie man gewinnen kann, jetzt fühlt es sich an, als ob wir nicht mehr verlieren können. Ich glaube, wir spielen konstant gutes Eishockey, haben viel Selbstvertrauen und bringen das egal gegen wen aufs Eis."

… über den NHL-Rekord von 17 Siegen am Stück, den die Oilers mit zwei weiteren Erfolgen einstellen könnten: "Langsam kommen wir so nahe dran, dass man darüber nachdenken kann. Wir denken trotzdem von Spiel zu Spiel, alles andere wäre nicht schlau."

… über die extrem verbesserte Defensive der Oilers: "Wir haben nicht viel geändert, uns in einen Groove gespielt, in dem wir gefühlt keine Tore reinlassen, vorne genügend schießen und so unsere Spiele gewinnen. Wir agieren defensiv gut, wenn wir die Scheibe nicht haben, bleiben im System. Mit Scheibe haben wir offensiv sehr viele Fähigkeiten."

… die Stärke der Oilers im Schlussdrittel: "Die wirklich guten Mannschaften schaffen es, den Schalter im letzten Drittel um- und eine Schippe draufzulegen. Das haben wir uns in diesem Jahr gut erarbeitet und dazugelernt."

… über 800 Karriere-Scorerpunkte, zu denen ihm nur zwei fehlen: "Das wusste ich gerade gar nicht. So ein Meilenstein freut mich, gerne so früh wie möglich."

… ob er lieber mit Superstar Connor McDavid oder in einer eigenen Reihe spielt: "Das ist mir relativ egal. Natürlich macht es offensiv mit Connor sehr viel Spaß, aber genauso, meine eigene Reihe zu tragen und mein eigenes Spiel aufzuziehen. Mir liegt beides."

Wir setzen alles daran, hier mit den Oilers einen Stanley-Cup zu holen. Leon Draisatil

… über McDavid und ihn, die in dieser Saison nicht an der Spitze der Scorerwertung stehen: "Wir haben beide individuell alles gewonnen, was man gewinnen kann. Das Wichtigste ist jetzt der Stanley-Cup. Ob wir Erster, Zweiter, 13. oder 17. In der Scorerwertun werden, spielt keine große Rolle. Es kommt auf die Playoffs an. Und: Es geht nicht immer nur alles um Punkte und Statistiken. Wir haben beiden nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, auch auf der defensiven Seite."

… über Neuzugang Corey Perry, den zweimaligen Olympiasieger: "Wir freuen uns alle sehr, dass er hier ist nach zwei schwierigen Monaten für ihn persönlich (Vertragsauflösung bei den Chicago Blackhawks wegen eines nicht näher kommunizierten Vorfalls, Anm. d. Red,.). Er hat alles erreicht, spielt seit Jahren auf höchstem Niveau. Von solch einem Spieler kann man noch viel lernen."

… zum Trainerwechsel bei den Oilers von Jay Woodcroft zu Kris Knoblauch: "Kris hat seine eigenen Ideen, aber im Großen und Ganzen ist es sehr ähnlich zu Woody. Wir haben einfach unser Selbstvertrauen gefunden und uns zurückgekämpft."

… über die Stanley-Cup-Chancen der Edmonton Oilers in den nächsten fünf Jahren: "Unsere Zeit ist jetzt gekommen. Wir setzen alles daran, hier mit den Oilers einen Stanley-Cup zu holen."

… über seine Zukunft mit auslaufendem Vertrag 2025: "Da kann ich nichts dazu sagen und halte es bedeckt. Ich fokussiere mich komplett auf die Oilers, dann wird man sehen, was im Sommer oder im Jahr darauf passieren wird."

… über die Erfolge der deutschen Handballer, Basketballer und Eishockey-Cracks: "Ich bin ein riesiger Sport-Fan und freue mich, dass Deutschland in den vergangenen Jahren ganz weit oben dabei ist. Das Eishockey in Deutschland ist auf einem guten Weg. Wir haben viele gute NHL- und DEL-Spieler. Wir spielen bei der WM und Olympia gutes und anschauliches Eishockey und können die Großen ärgern."

… über Jaromir Jagr, der mit fast 52 Jahren noch in der ersten tschechischen Liga spielt: "Ich sehe mich eher nicht dabei, in dem Alter die Schlittschuhe noch anziehen. Bemerkenswert und schön, dass er noch immer die Energie und die Leidenschaft dafür hat."