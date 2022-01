Draisaitl und McDavid wieder punktlos - Matchwinner Strome

Leon Draisaitl (26) und die Edmonton Oilers befinden sich in der NHL in einem Formtief.

Das 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) am Montag (Ortszeit) bei den New York Rangers bedeutete die vierte Niederlage nacheinander. Während die Hausherren auf den ersten Platz in der Metropolitan Division kletterten, liegen die Kanadier auf dem vierten Rang in der Pacific Division.

Mann des Abends war fraglos Ryan Strome, der mit einem Tor und zwei Vorlagen zum ersten Mal in dieser Saison auf drei Scorerpunkte in einer Partie kam. Draisaitl und sein Sturmpartner Connor McDavid, die in der Scorerliste ganz vorn liegen, blieben dagegen zum vierten Mal in den vergangenen zwölf Begegnungen punktlos.

Für Rangers-Coach Gerard Gallant war dies mitentscheidend: "Das sind großartige Spieler, sie bekommen ihre Torchancen, aber wir haben einen guten Job gemacht." Nach den Toren von Alexis Lafreniere (6.) und Barclay Goodrow (24.) verkürzte Ryan McLeod auf 1:2 aus Sicht der Oilers (34.). Im Schlussabschnitt machten Chris Kreider (43.) und Strome (55.) alles klar.