Draisaitl und Grubauer auf dem Weg zum direkten Duell?

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geht es in den NHL Play-offs direkt weiter mit den Conference-Halbfinals. Eine Vorschau auf die zwei Serien im Westen ...

Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers

Die Ausgangslage

Sowohl die Golden Knights als auch die Oilers lagen in ihren Erstrundenserien zwischenzeitlich zurück, Edmonton sogar zweimal. Am Ende standen jedoch relativ souveräne Erfolge (Vegas mit 4:1 gegen Winnipeg, Edmonton mit 4:2 gegen Los Angeles). In der Hauptrunde trennten beide Teams gerade einmal zwei Punkte, die Vegas schließlich zum Gewinn der Pacific Division, verbunden mit dem Heimrecht, genügten.

Die Historie

Mit einem 4:3 nach Overtime brachten die Golden Knights Edmonton am 26. März ihre letzte Niederlage der Hauptrunde bei - zugleich die einzige überhaupt in den letzten 15 Spielen der regulären Saison. Die anderen drei Begegnungen aber gewannen die Oilers, darunter ein 7:4 in Las Vegas am 29. März nur drei Tage nach der einzigen Niederlage. In den Play-offs treffen beide Teams zum ersten Mal aufeinander.

Das Personal

Bei Vegas fehlte mit Brayden McNabb (verletzt) gegen Winnipeg zuletzt ein wichtiger Verteidiger. Nummer eins Logan Thompson hat sich zudem von seiner Verletzung noch immer nicht vollständig erholt, sodass gegen die Oilers weiter Laurent Brossoit beginnen dürfte. Bei Edmonton verletzte sich Stürmer Mattias Janmark früh in der Serie gegen die Kings. Er könnte gegen Vegas womöglich wieder ins Team rücken.

Besonderheit: Vegas-Stürmer Phil Kessel ist der Iron Man der NHL-Geschichte mit 1,064 Hauptrunden-Spielen in Folge, ohne in dieser Zeit auch nur ein Spiel zu verpassen oder nicht aufgestellt zu werden. In Runde eins gegen Winnipeg war es nun allerdings soweit, Golden-Knights-Coach Bruce Cassidy stellte Kessel nur in vier der fünf Partien auf, sodass dieser erstmals seit 2009 ein Spiel verpasste. Für die Iron-Man-Serie hat die Play-off-Partie aber keine Auswirkung.

Der deutsche Faktor

Leon Draisaitl spielte eine herausragende erste Play-off-Runde und rangiert mit sieben Toren an der Spitze der Torjägerliste der NHL. Nur Dallas' Roope Hintz hat mit zwölf zudem noch einen Scorerpunkt mehr auf dem Konto als der Kölner (elf). Gegen die Golden Knights war der 27-Jährige im Saisonverlauf zudem stets ein Faktor - und traf in allen vier Spielen gegen Vegas mindestens einmal (insgesamt fünf Tore).

kicker-Tipp

Mit Vegas und Edmonton treffen zwei der Favoriten auf den Conference-Titel im Westen bereits in Runde zwei aufeinander. Vor allem, falls Defensive und Tor der Golden Knights personell geschwächt bleiben, könnte es schwer werden für den Klub aus der Spielerstadt, der allerdings durchaus über die Starpower (u.a. Eichel, Stone, Theodore, Pietrangelo) und Wucht verfügt, um die Oilers in Bedrängnis zu bringen. Edmonton gewinnt eine enge Serie mit 4:2.

Dallas Stars - Seattle Kraken

Die Ausgangslage

Auch die Stars lagen gegen Minnesota gleich zweimal zurück, gewannen am Ende dank zweier glatter Siege mit 4:2 gegen die Wild. Seattle entthronte den Titelverteidiger nach einem hin und her mit mehreren Führungswechseln in der Serie erst im siebten entscheidenden Spiel. Die Hauptrunde hatte Dallas einen Punkt hinter Colorado auf Rang zwei der Central Division abgeschlossen. Seattle hatte sich in der Pacific Division den ersten Wildcard-Platz - und damit die erste Play-off-Qualifikation der Franchise-Geschichte - gesichert .

Die Historie

Für Seattle ist es nach dem spektakulären Erfolg in Runde eins erst die zweite Play-off-Serie überhaupt. In der Hauptrunde gewann Dallas zwei von drei Duellen. Allerdings war es eng, zwei der drei Partien endeten erst in der Overtime.

Das Personal

Bei den Stars zog sich Veteran Joe Pavelski schon in Spiel eins bei einem späten Check gegen den Kopf von Matt Dumba, der letztlich von der Liga ungeahndet blieb, eine Gehirnerschütterung zu und fehlte im weiteren Verlauf der ersten Runde. Zum Start von Runde zwei könnte der 38-Jährige jedoch wieder zurückkehren.

Bei Seattle fehlte mit André Burakovsky ein wichtiger Stürmer gegen Colorado verletzungsbedingt komplett. Jared McCann, der sich nach einem bösen Check von Cale Makar verletzte, fehlte zuletzt ebenfalls, sodass Coach Dave Hakstol womöglich auf einen weiteren Top-Stürmer verzichten muss.

Turm in der Schlacht gegen den Ex-Klub: Der Rosenheimer Philipp Grubauer (li.). IMAGO/USA TODAY Network

Der deutsche Faktor

In der ersten Runde zeigte Philipp Grubauer gegen seinen Ex-Klub eine sehr starke Leistung, insgesamt standen 92,6 Prozent Fangquote zu Buche (2,44 Gegentore pro Spiel). Vor allem in Spiel sieben an alter Wirkungsstätte in Denver wuchs der Rosenheimer phasenweise über sich hinaus - und ist längst wieder unumstrittene Nummer eins in Seattle.

kicker-Tipp

Vor allem in Sachen Defensive waren die Stars im Saisonverlauf solider als der Kraken. Seattles Trumpf zumindest gegen die Avalanche war indes sehr ausgeglichenes Scoring durch alle Abwehr- und Angriffsreihen hinweg. Mit Jason Robertson, Play-off-Topscorer Hintz und dessen finnischem Landsmann und Starverteidiger Miro Heiskanen verfügt Dallas aber über Starspieler, die die Serie im Alleingang entscheiden können. Die Stars kommen mit 4:2 weiter.