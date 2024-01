Draisaitl und die Oilers: Wenn aus Schwächen Stärken werden

Die Saison der Edmonton Oilers begann desaströs, mittlerweile sind dem Team des deutschen Superstars Leon Draisaitl jedoch 16 Siege in Serie gelungen. Wie kam es zu dieser spektakulären Trendwende? Eine Analyse.

Nach 13 Partien zogen die Oilers die Reißleine: Trainer Jay Woodcroft musste gehen, trotz eines 4:1 bei den Seattle Kraken, dem dritten Saisonsieg. Zu schwer wogen jedoch die zehn Niederlagen auf der Gegenseite. Völlig inakzeptabel für die Franchise, für die es in dieser Saison nur ein Ziel geben kann: Den ersten Stanley-Cup-Sieg seit 1990. Mit Kris Knoblauch kam ein Coach, der bis dahin nur in der AHL gecoacht hatte, allerdings auch schon Oilers-Kapitän Connor McDavid in dessen Junior-Zeit.

Für Knoblauch ergab sich folgendes Bild: Die Oilers hatten eine traditionell poröse Defensive, die Goalies Jack Campbell und Stuart Skinner waren auch keine große Hilfe. McDavid, teilweise verletzt, und Draisaitl trafen nicht wie gewohnt, Unterstützung in der Offensive bekamen sie kaum. Die Play-offs? Schienen Mitte November flugs außer Reichweite zu geraten.

16 Siege in Serie samt starker Defensive

Zweieinhalb Monate später hat sich das Bild komplett gedreht: Mit ihrem 16. Sieg in Serie verabschiedeten sich die Oilers in das Allstar-Break. Gelingt in einer Woche Nummer 17 bei Titelverteidiger Vegas Golden Knights, würden sie den NHL-Rekord der Pittsburgh Penguins aus der Saison 1992/93 einstellen. Auf den Play-off-Plätzen befindet sich Edmonton längst wieder.

Knoblauch hat die Wende geschafft - mit untypischen Oilers-Mitteln. Frühere Schwächen gehören mittlerweile zu den Stärken. Vorbei sind die Zeiten des offenen Schlagabtauschs, in denen die Oilers hoffen mussten, ein Tor mehr als der Gegner zu erzielen. Sie schießen nicht mehr so viele Tore, kassieren aber dafür deutlich weniger. In den jüngsten 14 Partien schluckten sie nie mehr als zwei Gegentreffer. Die Offensive arbeitet besser nach hinten mit, die Verteidiger bauen strukturiert das Spiel auf, viel seltener läuft das Team in Konter des Gegners oder leistet sich grobe Stellungsfehler.

Goalie Skinner hat bereits Rekord inne - Clevere Offensive

Dazu hat auch Oilers-Legende Paul Coffey beigetragen. Den einstigen Allstar-Verteidiger bekam Knoblauch vom Klub als Assistenten für die Defensive zur Seite gestellt. Während mit Campbell der eine Goalie ins Farmteam verbannt wurde und dafür mit Calvin Pickard ein solider Back-up nach oben kam, hat sich Skinner seit Mitte November zu einem der besten Torhüter der Liga entwickelt. Seine zwölf Siege am Stück sind neuer Klubrekord, den alten hielt Ikone Grant Fuhr mit zehn. Das Unterzahlspiel, lange eine chronische Schwäche der Oilers, ist im Zeitraum seit Knoblauchs Berufung das beste der gesamten NHL.

Die Offensive liefert regelmäßig, aber nicht überragend. McDavid und Draisaitl kommen nicht auf die überragenden Scorerwerte der vergangenen Jahre, stehen aber auch nicht mehr bei so vielen Gegentoren auf dem Eis, sie spielen verantwortungsbewusster. Und erhalten mehr Unterstützung. Zach Hyman ist mit 30 Saisontreffern Top-Torjäger der Oilers, Akteure wie Warren Foegele oder Ryan McLeod treffen plötzlich regelmäßig, mit Evan Bouchard hat das Team einen der offensivstärksten Verteidiger der NHL.

Statistik zur zweiten Saisonhälfte macht Hoffnung

Bleibt die Frage, ob es nach der kurzen Pause so weitergeht. Dafür spricht, dass die Oilers in den vergangenen Jahren stets in der zweiten Saisonhälfte besser punkteten. Das Team hat sich gefunden, ist eingespielt. Mit Corey Perry (38) stieß ein Routinier zum Team, der mit allen Wassern gewaschen ist und alles in seiner Karriere gewonnen hat. CEO Jeff Jackson hat bereits angekündigt, dass die Oilers an der Transfer-Deadline Anfang März aggressiv handeln werden, der Kader soll für die Play-offs weiter verstärkt werden. Dann zählt es.

McDavid und Draisaitl treibt die Sehnsucht nach dem großen Triumph an. In den vergangenen beiden Jahren - Halbfinale und Viertelfinale - fehlte nicht viel, das Team schied jeweils gegen den späteren Sieger aus. Verletzen dürfen sich die Superstars nicht, die Defensive muss so stabil bleiben wie aktuell, Skinner weiter so gut halten. Dann ist die Chance auf den Cup zumindest gegeben. Es wäre der kuriose Höhepunkt einer jetzt schon denkwürdigen Saison.