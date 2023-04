Draisaitl und die Oilers: Starker Schlussspurt, Rekorde, Mitfavorit

Mit einem 5:2 gegen die San José Sharks haben die Edmonton Oilers mit dem deutschen Superstar Leon Draisaitl die Regular Season in der NHL beendet. 109 Punkte bedeuten Rang zwei in der Pacific Division. In den am kommenden Montag beginnenden Play-offs treffen die Oilers in der ersten Runde auf die Los Angeles Kings und sind auch dank des Heimrechts leichter Favorit. Eine Analyse.

18 Siege, nur zwei Niederlagen nach 60 Minuten, eine weitere in der Overtime lautet der beeindruckende Endspurt der Edmonton Oilers seit dem 1. März. Kein Team hat ein besseres letztes Saisonviertel hingelegt, gegen die San Jose Sharks gab es den neunten Sieg in Serie, Einstellung des Klubrekords. Offensivstark war die Truppe um Connor McDavid schon immer, zuletzt hat sich auch die Defensive deutlich stabilisiert, die in den letzten sieben Saisonspiele nur sechs Gegentreffer hinnehmen musste. 50 Saisonsiege gelangen dem Team erstmals seit 1987.

Bis zum Jahreswechsel 2022/23 sah es nicht besonders gut aus für die Mannschaft von Headcoach Jay Woodcroft, die im Niemandsland der Tabelle mitschwamm, meistens auf einem Play-off-Platz, kurzfristig auch mal außerhalb. Doch warum dieser Leistungssprung, warum gehören die Oilers bei den Wettanbietern aktuell sogar zu den Favoriten auf den Sieg im Stanley Cup?

Der Coup mit Ekholm

Fangen wir, untypisch für die Oilers, mit der Defensive an. Kurz vor der Trade Deadline am 3. März gelang General Manager Ken Holland mit der Verpflichtung von Matthias Ekholm ein echter Coup. Im Tausch für Offensivverteidiger Tyson Barrie, Talent Reid Schaefer und einen Erstrunden-Draftpick kam der 32-jährige Schwede aus Nashville und stabilisierte die Defensive auf unfassbare Art und Weise. Eine Kettenreaktion.

An Ekholms Seite blühte Talent Evan Bouchard nach einer bis dahin arg durchwachsenen Saison mächtig auf. Auch der bisherige Topverteidiger Darnell Nurse profitiert, muss er doch dank Ekholm etwas weniger spielen, nicht alle Last ruht auf ihm. Und Brett Kulak konnte dank Ekholm vom zweiten ins dritte Abwehrpaar wechseln, was ihm deutlich besser liegt. Ekholm sammelte in 21 Einsätzen 14 Scorerpunkte und kam auf starke +28. Zur Defensive gehört auch ein starker Goalie, den die Oilers mit Rookie Stuart Skinner haben, der alle Erwartungen übertroffen hat. Seine Fangquote von 91,4 Prozent und der Gegentorschnitt von 2,75 sind mehr als ordentlich und geben der Offensive fast immer die Chance, für den Sieg zu sorgen.

McDavid setzt neue Maßstäbe

Apropos Offensive, nach wie vor das Glanzstück des fünfmaligen Stanley-Cup Champions (1984, 85, 87, 88 und 90). Connor McDavid setzte mit 153 Scorerpunkten neue Maßstäbe, nur Wayne Gretzky, Mario Lemieux und Steve Yzerman sammelten in einer Saison jemals mehr. Mit 64 Toren gewann der 26-jährige Kanadier zudem die Rocket-Richard-Trophy für den besten Torschützen. Draisaitl folgte in der Scorerliste mit 128 Punkten auf Rang zwei, mit Ausnahme von McDavid der höchste Wert eines Spielers in der Salary-Cap-Ära seit 2005. Mit Ryan Nugent-Hopkins folgt der dritte Oiler mit 104 Zählern ebenfalls im Hunderter-Klub und auf Platz acht der NHL. Letztmals hatte mit den Pittsburgh Penguins 1995/96 ein Team drei Spieler mit mehr als hundert Scorerpunkten. Zack Hyman mit 83 Punkten darf nicht vergessen werden, zudem nähert sich der die Hälfte der Saison verletzte Evander Kane seiner Bestform.

Kurzum: Die Oilers verfügen über die stärkste Offensive der NHL. Zu der gehört auch das Power Play. 32,4 Prozent ihrer Chancen münzten die Oilers in Tore um, ein neuer NHL-Rekord, des bislang den Montreal Canadiens mit 31,9 Prozent aus der Saison 1976/77 gehörte. Draisaitl erzielte 32 Treffer in Überzahl, nur Philadelphias Tim Kerr gelangen 1986 zwei mehr.

Was spricht für die Oilers?

So weit, so gut. Doch reicht das für die knüppelharten Play-offs? Mut macht, dass die Oilers kein Team mehr sind, das sich "herumschubsen" lässt. Kane, der wie Ekholm zur Trade-Deadline verpflichtete Angreifer Nick Bjugstad, Klim Kostin oder Verteidiger-Entdeckung Vincent Desharnais bringen Körperlichkeit ein, Nurse und Ekholm sowieso. Die Oilers können sich wehren. Ein weiterer Pluspunkt: Derzeit sind alle Spieler fit.

Und dennoch wird schon die erste Runde gegen die Los Angeles Kings unangenehm und womöglich enger, als die Oilers es sich wünschen. Die Kings sind extrem defensivstark und können ebenfalls viele Tore schießen. Schon in der Vorsaison standen sich die beiden Franchises in der ersten Runde gegenüber, die Oilers setzten sich denkbar knapp in sieben Spielen durch. Danach eliminierten sie Erzrivale Calgary Flames, ehe im Halbfinale gegen den späteren Meister Colorado Avalanche Schluss war.

Und dieses Mal? Der Stanley Cup gewinnt als am schwierigsten zu gewinnende Meisterschaft im Mannschaftssport, vier Runden, 16 Siege sind nötig. Und dennoch waren für die Oilers die Voraussetzungen nie so gut wie seit ihren glorreichen Jahren bis 1990.