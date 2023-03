Draisaitl und die Oilers: Klappt es mit dem Stanley Cup?

Der beste Spieler des Planeten plus Leon Draisaitl. Eine Kadertiefe wie seit vielen Jahren nicht mehr, ein Top-Neuzugang für die Abwehr. Aber auch Fragezeichen im Tor und der Defensive. Wie steht es um die Chancen von Leon Draisaitl und seinen Edmonton Oilers, ein ernsthafter Anwärter auf den Stanley Cup zu sein? Eine Analyse.

Die "Trade Deadline" vom vergangenen Freitag ist vorüber, die Kader der NHL-Teams für die Playoffs stehen. Nach etwa 80 Prozent der regulären Saison ergibt sich langsam aber sicher ein Bild, wie es ab Mitte April im Kampf um den Stanley Cup weitergehen könnte. Auch für die Edmonton Oilers und Leon Draisaitl, auf dem die deutschen Hoffnungen ruhen.

Das spricht für einen tiefen Play-off-Run der Oilers:

Connor McDavid: Der 26-Jährige ist zweifelsfrei der beste Eishockeyspieler der Welt und seit den Zeiten der großen Wayne Gretzky und Mario Lemieux in den 80er und 90er-Jahren. Aktuell steht der Kanadier bei 54 Saisontoren und 124 Scorerpunkten. Ein Bestwert in seiner Karriere, nach nur 65 von 82 Partien der Regular Season! 150 Scorerpunkte sind realistisch, das gab es seit Lemieux Mitte der 90er Jahre nicht mehr. Schon in der vorigen Saison, als die Oilers bis ins Conference-Finale vordrangen, konnte McDavid in den Play-offs sogar noch einen Gang höher schalten. An guten Tagen ist er in der Lage, einen Gegner fast im Alleingang zu besiegen.

Leon Draisaitl: Wie McDavid glänzte der 27-Jährige vergangene Saison in den Play-offs, obwohl er mit einer Verletzung an der Syndesmose spielte. In Topform ist der Deutsche der zweitbeste Spieler der Liga hinter McDavid, in der Scorerliste liegt er auf Rang zwei mit 96 Punkten, davon 41 Toren. Draisaitl kann auf McDavids Flügel oder als Center einer eigenen Reihe spielen.

Die Kadertiefe: Sind alle Spieler fit, hat Coach Jay Woodcroft die Qual der Wahl. Vor allem in der Offensive gibt es neben den beiden Superstars zahlreiche Leistungsträger. Ryan Nugent-Hopkins (78 Scorerpunkte) spielt die beste Saison seiner Karriere, das trifft auch auf Zack Hyman (72 Punkte) zu. Mit dem lange verletzten Evander Kane halten die Oilers einen starken Trumpf für die Play-offs in der Hinterhand. Und in Nick Bjugstad verpflichteten sie an der Trade Deadline einen nützlichen Angreifer für die dritte oder vierte Sturmreihe. Beim 3:2-Sieg in Buffalo am Montag gewann er sämtliche zehn Faceoffs - eine Disziplin, in der die Oilers immer wieder Schwächen zeig(t)en.

Ekholm gibt dem Team mehr defensive Stabilität und Balance

Mattias Ekholm: Der Schwede könnte das fehlende Puzzlestück auf dem Weg zum Titel sein. Für den 32-jährigen Verteidiger gaben die Oilers an der Trade Deadline unter anderem Offensivverteidiger Tyson Barrie an die Nashville Predaotors ab. Ein hoher, aber guter Preis, denn Ekholm gibt dem Team mehr defensive Stabilität und Balance. An seiner Seite blühte zuletzt auch Evan Bouchard auf, so wie in der vergangenen Saison unter dem mittlerweile zurückgetretenen Duncan Keith. Zudem nimmt Ekholm Last von Darnell Nurse, bislang der Top-Verteidiger der Oilers. Ganz klar: Mit Ekholm sind die Oilers ein besseres Team.

Die Western Conference: Es gibt im Westen derzeit keinen klaren Favoriten. Titelverteidiger Colorado Avalanche dürfte das Nonplusultra bleiben, scheint aber nicht mehr ganz so stark wie 2022. Es gibt keinen Gegner, den die Oilers in einer Best-of-seven-Serie fürchten müssten. Aber: Während dieser Saison mangelte es ihnen an Konstanz. Finden sie diese in den Play-offs nicht, kann der Traum vom Cup auch schnell patzen, denn …

Das spricht gegen einen Cupgewinn der Oilers 2022/23:

Die Defensive: Auf diese kommt es in den Play-offs mehr denn je an. Neben den Vancouver Canucks und den Columbus Blue Jackets sind die Oilers das einzige Team, das noch nicht einmal zu Null spielen konnte. Sie bekommen über drei Gegentore pro Partie. Ob die Offensive dies kompensieren kann? Verbessern muss sich dringend das Spiel in Unterzahl. Was nützt das beste Power-Play der NHL, wenn die Statistik auf der anderen Seite Platz 25 beim Penalty Kill ausspuckt?

Die Situation im Tor: Zu einer guten Defensive gehört vor allem im Eishockey ein starker Torwart. Der Posten zwischen den Pfosten ist seit vielen Jahren ein Problem bei den Oilers. Vor der Saison hofften sie, es mit Jack Campbell zu lösen, statteten den früheren Goalie der Toronto Maple Leafs mit einem Fünfjahresvertrag mit fünf Millionen Euro Gehalt pro Saison aus. Doch Campbell enttäuscht bis auf eine gute Phase im Januar komplett, die Oilers können meist gar nicht so viele Tore schießen, wie sie mit ihm kassieren. Also ruht die Hoffnung auf "Rookie" Stuart Skinner. Der 22-Jährige, von den Oilers gedraftet, spielt eine starke erste Saison, wurde sogar für das Allstar-Game nominiert. Doch kann er die Last allein tragen? Der letzte Rookie, der ein Team zum Cupsieg führte, war 2019 Jordan Binnington bei den St. Louis Blus.

Verletzungen: In Bestbesetzung sind die Oilers eine Gefahr für jedes Team. Doch Verletzungen können schnell alles ändern, sie sind in den Play-offs fast unvermeidlich. Vor allem in der Abwehr darf den Oilers nichts passieren, hinter den ersten sieben Verteidigern haben sie praktisch niemanden in der Hinterhand. Beim Aus gegen Colorado vergangene Saison spielten Draisaitl und Nurse stark angeschlagen, der Kader gab keine Alternativen mehr her.

Die Eastern Conference: Sollten es die Oilers tatsächlich bis ins Finale um den Stanley Cup schaffen, würde dort ein Topteam aus der in dieser Saison besseren Eastern Conference warten. Die überragenden Boston Bruins, Toronto, die New York Rangers, Carolina, Tampa Bay haben alle mächtig aufgerüstet. Wer sich hier durchsetzt, wird mit viel Euphorie ins Cupfinale gehen und schwer zu schlagen sein.

Neben Draisaitl dürften die deutschen Playoff-Hoffnungen vor allem auf Philipp Grubauer und seinen Seattle Kraken ruhen. Das Team gehört in seiner erst zweiten Saison zu den großen Überraschungen, steht in der Pacific Division sogar vor den Oilers. Der zuletzt überragende Tim Stützle mit seinen Ottawa Senators, Moritz Seider (Detroit) und JJ Peterka (Buffalo) müssen um die Teilnahme zittern, für Nico Sturm (San José), Lukas Reichel (Chicago) und Thomas Greiss (St. Louis) wird die Saison frühzeitig beendet sein.