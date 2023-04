Draisaitl und die Oilers: Darauf kommt es jetzt an

Mit einem Kraftakt beim 5:4 in der Overtime, aber auch ihrer ganzen Klasse, haben die Edmonton Oilers mit dem deutschen Superstar Leon Draisaitl die Play-off-Serie gegen die Los Angeles Kings zum 2:2 nach Siegen ausgeglichen und sich den Heimvorteil zurückgeholt. Aber reicht das am Ende?

Spiel fünf in der Nacht zum Mittwoch in Edmonton (3.30 Uhr MESZ, Sky überträgt live) kommt nun vorentscheidende Bedeutung bei. Oder doch nicht? Vor einem Jahr verloren die Oilers den fünften Vergleich mit den Kings, kamen trotz 2:3 in der Serie aber in sieben Spielen weiter. Interessant ist das super enge Duell der beiden Franchises - drei der bisherigen vier Partien gingen in die Verlängerung - aus psychologischer Sicht. Haben die Kings einen Knacks erlitten, nachdem sie in Partie vier mit 3:0 führten und nach dem 3:3-Ausgleich mit 4:3 bis drei Minuten vor dem Ende? Was macht dieses Ergebnis mit Torhüter Joonas Korpisalo, der stark gehalten hatte, bei den Treffern zum 4:4 und 4:5 aber erstmals in dieser Serie Schwächen zeigte? Und umgekehrt die Oilers: Löst der Sieg die Blockaden, ziehen sie in der Serie mit neuem Selbstbewusstsein nun durch?

Wer hütet das Tor?

Eng dürfte es bleiben, sportlich gibt es aus Oilers-Perspektive spannende Fragen und Schlüssel für ein erfolgreiches Überstehen der ersten Runde. Die wichtigste: Wer steht in Spiel fünf im Tor? Stuart Skinner begann die Serie als Nummer eins. Der Rookie hielt nicht wirklich schlecht, aber auch nicht überragend, stand im Schatten seines Gegenübers Korpisalo. Nach dem ersten Drittel in Spiel vier nahm ihn Trainer Jay Woodcroft aus dem Kasten und brachte den in dieser Saison so oft enttäuschenden Jack Campbell. Mit einer starken Leistung und einer Fangquote von 96,4 Prozent leistete der 31-Jährige einen entscheidenden Beitrag zum Comeback. Zum Vergleich: Skinners Quote in der Serie liegt bei 88,1 Prozent.

Bei allen 14 Toren auf dem Eis

Dann wird es für die Oilers darum gehen, dass Draisaitl weiter so brilliert wie bislang. Die unglaubliche Statistik: Der Deutsche stand bei allen 14 Oilers-Toren in der Serie auf dem Eis, verbuchte dabei fünf Treffer und vier Assists. Konzentrieren sich die Kings verstärkt auf ihn, könnte das wiederum Freiräume für Superstar Connor McDavid schaffen, der bislang auf sechs Scorerpunkte kommt. Wichtig wird für Edmonton zudem sein, dass die Stars hinter McDavid und Draisaitl Zählbares beisteuern. Ryan Nugent-Hopkins ist in den Play-offs noch ohne Treffer (drei Assists), Zack Hyman beendete mit dem Siegtor in Spiel vier seine Ladehemmung, Evander Kane traf zum zweiten Mal. Zu guter Letzt muss die Defensive an die Form der letzten Wochen der Regular Season anknüpfen, allen voran Darnell Nurse, der bei neun der 13 Gegentreffern in dieser Serie auf dem Eis stand.

Ein absoluter Trumpf könnte bei möglicherweise noch zwei Heimspielen das Publikum im Rogers Place werden, das die Oilers nach vorne peitscht. Eishockey-Stimmung pur im Nordwesten Kanadas. Die Fans haben jedenfalls lange nicht genug, sie sehnen sich nach weiteren Play-off-Runden ihrer Oilers.