Draisaitl über WM-Teilnahme: "Wir werden sehen"

Eine Teilnahme von NHL-Topstar Leon Draisaitl an der Eishockey-WM ist weiter offen. Der deutsche Superstar äußerte sich am Dienstag zu weiteren Prozedere.

"Ich bin zurzeit im Gespräch mit dem deutschen Verband. Es sind ein paar Dinge zu klären. Wir werden sehen", sagte Draisaitl in einem Mediengespräch in Edmonton.



Die Oilers waren am Sonntag (Ortszeit) an den Vegas Golden Knights gescheitert. Seitdem bemüht sich der DEB um eine WM-Teilnahme Draisaitls. Die Finanzierung der Versicherungssumme für den besten deutschen Spieler ist laut Sportdirektor Christian Künast kein Problem mehr.



Das Nationalteam steht bei der WM nach drei Auftaktniederlagen gegen Schweden, Finnland und die USA unter Druck, das Minimalziel Viertelfinale noch zu erreichen. Nächster Gegner ist am Donnerstag (19.20 Uhr) Dänemark. Draisaitl könnte frühestens am Donnerstag in Tampere ankommen.

Auch die Anreise von Philipp Grubauer nach dem Aus mit dem Seattle Kraken war bis zuletzt noch nicht vom Tisch.