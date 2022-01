Draisaitl trifft, aber Oilers-Negativlauf hält an

Leon Draisaitl bleibt in der Torjägerliste top, findet mit den Edmonton Oilers jedoch weiterhin nicht in die Spur. Wie geschmiert läuft es dagegen bei den Pittsburgh Penguins.

Die Edmonton Oilers kommen in der NHL nach der Rückkehr auf das Eis nicht in Schwung. Am Mittwoch verloren die Oilers ihr Auswärtsspiel bei den Toronto Maple Leafs mit 2:4 (2:2, 0:0, 0:2), gleichzeitig war es ihre fünfte Niederlage nacheinander. Nach der Corona-bedingten Saisonunterbrechung über die Weihnachtsfeiertage müssen die Oilers damit weiter auf ihr nächstes Erfolgserlebnis warten.

Draisaitl brachte sein Team Mitte des ersten Drittels mit 2:1 in Führung. Damit erzielte Deutschlands Sportler des Jahres 2020 seinen 26. Treffer in dieser Saison, der gebürtige Kölner bleibt der beste Torschütze der NHL. T.J. Brodie egalisierte Ende des ersten Abschnitts für Toronto, das nach einem torlosen zweiten Drittel im Schlussabschnitt durch Ilya Mikheyev (52.) und Alexander Kerfoot (60.) den Sieg nach Hause brachte. Draisaitl war ob der erneuten Pleite frustriert: "Ich denke, das Spiel hätte in beide Richtungen gehen können, aber wir stehen wieder ohne Punkte da."

Die Oilers mussten auf Draisaitls kongenialen Partner Connor McDavid verzichten. Der kanadische Topangreifer hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Zusammen mit Draisaitl führt McDavid die Scorer-Liste der NHL an.

Pittsburgh: Doppelschlag binnen zwölf Sekunden

In Pittsburgh ereigneten sich die spielentscheidenden Aktionen mit einer Kehrtwende im letzten Drittel binnen zwölf Sekunden. Gegen das formstarke St. Louis, gegen das zuvor Rückkehrer Bryan Rust mit seinen Treffern auf einen zweimaligen Zwei-Tore-Rückstand geantwortet hatte, schlug zu Beginn des Schlussdrittels zunächst Sidney Crosby mit dem 3:3-Ausgleich zu. Ein paar Wimpernschläge später trafen die Pens erneut, diesmal war es Evan Rodrigues, der eine Direktabnahme in den Winkel feuerte (53.). Brock McGinn brachte den neunten Sieg von Pittsburgh in Serie schließlich in trockene Tücher (59.).