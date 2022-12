Draisaitl-Tor aberkannt: Oilers verlieren im Shootout

Die Edmonton Oilers haben sich im Duell mit den St. Louis Blues schon als Sieger gewähnt, dann aber doch verloren. Der Videobeweis gab den Ausschlag. Die NHL am Freitagmorgen.

Leon Draisaitl zog mit den Oilers gegen die St. Louis Blues nach Penaltyschießen mit 3:4 den Kürzeren. Der Topstar der Kanadier erzielte in der Overtime den vermeintlichen Siegtreffer, das Tor zählte jedoch nach Videobeweis wegen Abseits nicht. Stattdessen traf Jordan Kyrou im Shootout zum Sieg für die Blues, die im Spiel schon mit 1:3 im Rückstand gelegen hatten. Zuvor war Draisaitl mit einer Vorlage am Führungstor von Zach Hyman beteiligt gewesen und hatte dadurch seinen 52. Scorerpunkt verbucht, brachte seinen Versuch im Penaltyschießen jedoch nicht im Tor unter.

Doppelt bitter für Edmonton: 20 Sekunden vor der Schlusssirene der normalen Spielzeit kam St. Louis in Unterzahl zum 3:3-Ausgleich durch Vladimir Tarasenko.

In der Tabelle liegt Edmonton auf Rang vier der Pacific Division hinter den Seattle Kraken. Das Team um Nationaltorwart Philipp Grubauer hatte zuvor 2:3 gegen die Carolina Hurricanes verloren.

Sieg für Peterkas Sabres

John-Jason Peterka von den Buffalo Sabres kam zu einem 4:2 bei Stanley-Cup-Sieger Colorado Avalanche. JJ Peterka, der 15:15 Minuten spielte, blieb ohne Scorerpunkt. Nach einer 3:0-Führung machten es die Sabres im Schlussdrittel spannend, kassierten zwei Gegentore und ließen die Gastgeber in Denver nochmals herankommen. Dylan Cozens traf dann 58 Sekunden vor dem Ende zum Endstand ins leere Tor. Für Buffalo war es der zweite Sieg in Folge.

Marners stolze Serie reißt

Unterdessen riss eine stolze Serie. Mitch Marner verbuchte beim 1:3 gegen die New York Rangers erstmals nach 23 Spielen keinen Scorerpunkt. Der Erfolgslauf des 25-jährigen Flügelstürmers war der längste in der 105-jährigen Geschichte der Toronto Maple Leafs. Marner garnierte die erfolgreiche Zeit, die am 27. Oktober in San Jose begonnen hatte, mit elf Toren und 21 Assists. Insgesamt gesehen ist er der zwölfte Spieler in der NHL-Historie mit einer Punkteserie von 23 Spielen.