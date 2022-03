Draisaitl mit zwei Scorer-Punkten bei Oilers-Sieg gegen Tampa Bay

Die Edmonton Oilers haben gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning gewonnen. Leon Draisaitl war am 4:1 am Samstagabend mit einem Tor und einer Vorlage beteiligt und verbesserte sich auf 81 Scorerpunkte in dieser Saison.

Leon Draisaitl war maßgeblich am 4:1-Sieg der Oilers beteiligt. Icon Sportswire via Getty Images