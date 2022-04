Draisaitl löst Play-off-Ticket - und schickt eine Kampfansage

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben die Teilnahme an den Play-offs perfekt gemacht. Anschließend entsendete der deutsche Superstar eine Kampfansage.

Durch den 6:3-Heimsieg gegen das beste Team der Western Conference, die Colorado Avalanche um den Augsburger Nico Sturm, haben die Oilers mindestens Rang drei in der Pacific Division sicher.

Vier Spiele vor dem Ende der Hauptrunde beträgt der Vorsprung auf die Los Angeles Kings zudem weiter vier Punkte, so dass die Oilers voraussichtlich mit einem Heimvorteil in die Play-off-Duelle mit den Kings gehen werden. Dort ist unter anderem der ehemalige Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm im Trainerstab. Die Avalanche waren schon vor dem Spiel sicher für die Play-offs qualifiziert.

In einer perfekten Welt hätten wir eine etwas ausgeglichenere Saison gewollt. Leon Draisaitl

"In einer perfekten Welt hätten wir eine etwas ausgeglichenere Saison gewollt", sagte Draisaitl am Freitagabend (Ortszeit): "Aber so läuft das manchmal. Am Ende des Tages sind wir drin, darauf kommt es an, deswegen sind wir hier." Der deutsche Superstar war nach dem gelösten Play-off-Ticket auch nicht um eine Kampfansage verlegen: "Wir sind noch weit entfernt davon, fertig zu sein."

Draisaitl bereitete das Tor zum 6:3-Endstand vor. Die ganz große Show lieferte diesmal ein anderer: Mann des Abends war Evander Kane mit seinem ersten Hattrick (sowie einer Vorlage) im Trikot der Edmonton Oilers. Der letzte Stanley-Cup-Triumph der Kanadier liegt mittlerweile 32 Jahre zurück.

Nur Stützle behält die Nerven

Auch ein zweiter Deutscher erlebte einen überaus erfolgreichen Abend: Beim 2:1 der Ottawa Senators gegen die Columbus Blue Jackets sorgte Tim Stützle für die Entscheidung. Im Penaltyschießen traf der 20-Jährige aus Viersen als einziger Profi.