Draisaitl liefert - doch seine Oilers stecken im Mittelmaß fest

Nach dem Vordringen bis ins Halbfinale der Play-offs in der vergangenen Saison schienen Leon Draisaitls Edmonton Oilers endgültig Kurs Richtung ernsthafter Stanley-Cup-Kandidat in der NHL genommen zu haben. Doch nach gut einem Viertel der Saison 2022/23 müssen sie trotz der starken Leistungen des Deutschen um die Play-off-Teilnahme bangen. Eine Analyse, warum das so ist.

Die Edmonton Oilers sind in der glücklichen Lage, zwei der besten Spieler dieses Planeten in ihrem Team zu vereinigen: Kanadas Superstar Connor McDavid (25) und Leon Draisaitl (27). McDavid führt die Scorerliste der NHL mit 43 Scorerpunkten in 24 Partien an, Draisaitl liegt mit 38 auf Rang drei, seine 16 Tore sind aktuell der vierthöchste Wert der Liga. Dennoch bekommen die Oilers keine Konstanz in ihre Leistungen. Nach zuletzt drei Siegen gab es in der Nacht auf Freitag beim 3:5 in Minnesota den nächsten Rückschlag. 26 Zähler aus 24 Spielen bedeuten in der Pacific Division derzeit nur Rang vier hinter Las Vegas, den überraschend starken Seattle Kraken und den LA Kings.

Zwei Superstars, zu viele Schwachstellen

Die Oilers landen - wie zu oft in den vergangenen Jahren - bei der Erkenntnis, dass zwei Superstars nicht ausreichen, wenn der Rest des Teams zu viele Schwachstellen aufweist. Eine vermeintliche schien Edmonton im Sommer mit der Verpflichtung von Jack Campbell aus Toronto gelöst zu haben. Der Torhüter unterschrieb für fünf Jahre mit einem Jahressalär von fünf Millionen Dollar und enttäuscht bislang komplett. Back-up Stuart Skinner hat sich zwar zur verlässlichen Größe entwickelt, aber Campbell hat nach 13 Einsätzen eine inakzeptable Fangquote von 87,2 Prozent bei einem Gegentorschnitt von 4,12. Damit gehört er zu den schwächsten Goalies der Liga. Zum Vergleich: Skinner kommt auf ordentliche 91,2 Prozent und 2,67 Gegentreffer.

Allerdings lässt sich die Schuld nicht alleine zwischen den Pfosten suchen, sondern auch davor. Die Verteidiger haben ihre Stärken in der Offensive, hinten sind sie zu "soft". Das Karriereende von Duncan Keith, der nach glorreichen Jahren in Chicago eine Saison bei den Oilers drangehängt hatte, wiegt schwerer als zunächst gedacht. Generell macht es Edmonton den Gegnern zu einfach, zu Torerfolgen zu kommen.

Zu leicht ausrechenbar

Die Offensive tragen neben McDavid und Draisaitl vor allem Ryan Nugent-Hopkins (25 Scorerpunkte) und Zach Hyman (24). Dann kommt noch der verletzte Langzeitausfall Evander Kane (13) und danach lange nichts. Ryan McLeod als sechstbester Angreifer steht bei acht Scorerpunkten. Ein Krater zwischen den Stars und dem Rest. Doch ohne "secondary scoring" ist Erfolg in der NHL schwierig. Dadurch sind die Oilers zu leicht ausrechenbar. Die Verletzungen von Kane, der mit einer tiefen Schnittwunde an der Hand noch monatelang ausfällt, Kailer Yamamoto, Warren Foegele und McLeod erschweren die Situation aktuell obendrein.

Vor einem Jahr standen die Oilers noch schlechter da - und bekamen die Kurve. Durch die Verpflichtung von Kane, der nun fehlt, und den Trainerwechsel von Dave Tippett zu Jay Woodcroft, der das Vertrauen genießt. Handeln auf dem Transfermarkt ist schwierig, weil die Oilers an der oberen Grenze des Salary Caps sind. Heißt: Sie können nur jemanden holen, wenn sie dafür einen anderen Spieler von der Gehaltsliste bekommen. Genügend Zeit bleibt den Oilers in Form von 58 verbleibenden Partien der Regular Season noch, doch die Zweifel wachsen, ob es ähnlich weit gehen kann wie im vergangenen Frühjahr.