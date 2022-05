Draisaitl leitet Sieg ein: Edmonton gleicht gegen Los Angeles aus

Die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl haben die Playoff-Serie gegen die Los Angeles Kings zum 1:1 nach Spielen ausgeglichen. Carolina erhöht auf 2:0.

Edmontons Leon Draisaitl (#29, Mitte) freut sich mit Zach Hyman (l.) und Ryan Nugent-Hopkins. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Am Mittwoch (Ortszeit) gewannen die Oilers in der ersten Play-off-Runde der NHL zuhause mit 6:0 (0:0, 3:0, 3:0) gegen die Los Angeles Kings und glichen damit in der "Best-of-seven"-Serie nach dem 3:4 zum Auftakt zum 1:1 nach Spielen aus.

Nach einem torlosen ersten Drittel erzielte Draisaitl Anfang des zweiten Abschnitts den Führungstreffer für Edmonton. Deutschlands Sportler des Jahres von 2020 markierte damit sein 57. Tor in dieser NHL-Saison. Die Gastgeber ließen im zweiten Drittel zwei weitere Tore folgen, auch den letzten Spielabschnitt entschieden die Oilers mit 3:0 für sich.

Die Oilers hatten das Auftaktspiel mit 3:4 verloren, Draisaitl hatte auch dort getroffen. Welches Team als erstes viermal gewinnt, zieht in die nächste Runde ein. Die Serie wechselt nun nach Los Angeles, wo die nächsten beiden Spiele stattfinden werden.

Carolina geht mit 2:0 in Führung

Die Carolina Hurricanes setzten sich auch im zweiten Duell mit den Boston Bruins durch und führen nach einem 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)-Heimerfolg in der Serie mit 2:0. Dabei verletzte sich Hurricanes-Goalie Antti Raanta in einer hitzigen Partie, als er mit einem Bruins-Spieler kollidierte. Damit musste der dritte Torhüter Carolinas und Liganeuling Pjotr Kotschetkow ins Tor. Kotschetkow parierte 30 von 32 Schüssen.

Die Minnesota Wild konnten gegen die St. Louis Blues ausgleichen. Beim 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)-Heimerfolg erzielte der russische Stürmer Kirill Kaprisow drei Tore.