Draisaitl leitet Oilers-Sieg ein - Grubauers Shutout historisch

Mit Siegen gehen Leon Draisaitl und Philipp Grubauer in die NHL-Pause - für den Torhüter war es ein besonderer.

Denn Grubauer feierte am Donnerstag den ersten Zu-Null-Sieg in der Geschichte der Seattle Kraken. Im 46. Spiel seit dem NHL-Debüt zu Beginn dieser Saison holten die Kraken ein 3:0 gegen die New York Islanders. Grubauer parierte 19 Schüsse auf sein Tor und verbuchte damit das 19. Shutout seiner Karriere. "Das war ein großartiges Spiel von allen", sagte der Rosenheimer. "Ohne die Jungs vor mir wäre das nicht möglich gewesen. Es fühlt sich gut an, das geschafft zu haben." In der Pacific Division bleiben die Kraken trotz des Erfolgs auf dem letzten Platz.

Happy End für die Oilers nach Blitzstart

Schon nach sechs Minuten war Edmonton in Washington, das wegen eines positiven Corona-Tests auf Alexander Ovetchkin verzichten musste (verpasst auch das All-Star-Spiel am Samstag in Las Vegas), auf gutem Weg. Leon Draisaitl mit seinem 32. Saisontor (2.), Evander Kane (4.) und Connor McDavid auf Vorlage des deutschen Nationalspielers sorgten für einen Blitzstart der Oilers.

Die Capitals jedoch schlugen zurück, Lars Eller (8.), Conor Sheary (30.) und zu Beginn des Schlussdrittels Evgeny Kuznetsov (43.) egalisierten und schürten Hoffnungen auf einen Heimsieg. Die zerstörte Ryan Nugent-Hopkins - der Linksschütze traf doppelt zum 5:3-Erfolg seines Teams (56., 59.).