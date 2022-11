Draisaitl krönt herausragendes Oilers-Comeback

4:3 nach 0:3 - die Edmonton Oilers haben in der NHL auch dank Leon Draisaitl ein bemerkenswertes Comeback gefeiert. Und sie waren nicht die Einzigen.

Leon Draisaitl hat die Moral seiner Edmonton Oilers nach einem großen Sieg in der NHL gelobt. Draisaitl sprach von einem "wirklich großen Charakter-Sieg, auf dem wir aufbauen müssen", nachdem der deutsche Torjäger zuvor eine Aufholjagd der Oilers bei den New York Rangers kurz vor Schluss mit dem 4:3-Siegtreffer gekrönt hatte.

Nach dem zweiten Drittel lagen die Oilers noch mit drei Treffern zurück, ehe sie das Spiel im Schlussabschnitt komplett drehten. Nachdem Evan Bouchard die Gäste mit einem Doppelpack zunächst auf 2:2 herangebracht hatten (45./48.), glich Dylan Holloway aus (51.) - und Draisaitl traf zum im Powerplay zum Endstand (58.).

"Wir können nicht jedes einzelne Spiel mit 0:3 zurückliegen. Es ist zu anstrengend", befand Draisaitl, der nun bei zwölf Saisontreffern steht. Für Bouchard waren es dagegen die ersten beiden Tore in dieser Spielzeit, genau wie für Holloway. "Für uns spielt es keine große Rolle, ob wir mit einem oder drei Toren im hinten liegen", lobte auch Bouchard den Charakter der Mannschaft.

Mit den St. Louis Blues gelang noch einem zweiten NHL-Team in der Nacht auf Sonntag (MEZ) eine beachtliche Aufholjagd. Bei den Florida Panthers lagen Thomas Greiss & Co. nach neun Minuten mit 0:3 und nach 33 Minuten mit 1:4 zurück, kamen aber mit drei Treffern im Schlussdrittel zurück, ehe Jordan Kyrou, der schon zum 3:4 getroffen hatte, in der Overtime das 5:4 für die Blues erzielte. Greiss parierte in seinem sechsten Saisoneinsatz 33 Schüsse.

Wie Edmonton steht auch St. Louis bei einer Bilanz von elf Siegen und zehn Niederlagen. Das einzige NHL-Team, das bereits 15 Siege auf dem Konto hat, sind die New Jersey Devils, die sich gegen die Washington Capitals mit 5:1 durchsetzten. Matchwinner war Jack Hughes, der mit einem Dreierpack von 1:0 auf 4:0 stellte (26./30./50.).